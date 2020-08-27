النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم

المنطقة لم تشهد أي وفيات.. ورصد 58 حالة شفاء جديدة

سجلت منطقة حائل، اليوم الخميس، حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما لم تسجل محافظاتها أي إصابات جديدة، كما لم يتم تسجيل أي وفيات في المنطقة.

وسجلت حائل، 58 حالة تعافٍ جديدة، منها 55 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وأظهر إنفوجرافيك نشره المصمّم "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 91.9% بإجمالي 5579 حالة بزيادة 1.1%، وارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 91.1% وبلغت 5082 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 8.1% التي وصلت إلى الرقم 452 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81% بواقع 45 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

منطقة حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الخميس، حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما لم تسجل محافظاتها أي إصابات جديدة، كما لم يتم تسجيل أي وفيات في المنطقة.

وسجلت حائل، 58 حالة تعافٍ جديدة، منها 55 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وأظهر إنفوجرافيك نشره المصمّم "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 91.9% بإجمالي 5579 حالة بزيادة 1.1%، وارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 91.1% وبلغت 5082 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 8.1% التي وصلت إلى الرقم 452 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81% بواقع 45 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
05:07 PM

حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم

المنطقة لم تشهد أي وفيات.. ورصد 58 حالة شفاء جديدة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
740

سجلت منطقة حائل، اليوم الخميس، حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما لم تسجل محافظاتها أي إصابات جديدة، كما لم يتم تسجيل أي وفيات في المنطقة.

وسجلت حائل، 58 حالة تعافٍ جديدة، منها 55 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وأظهر إنفوجرافيك نشره المصمّم "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 91.9% بإجمالي 5579 حالة بزيادة 1.1%، وارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 91.1% وبلغت 5082 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 8.1% التي وصلت إلى الرقم 452 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81% بواقع 45 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,524
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,724
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة