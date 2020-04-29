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مقالب "رامز مجنون رسمي" لم تؤثر في #حسن_عسيري .. كسب المتابعين بهدوئه واتزانه

سيل الاستفزارات لم تؤثر عليه فصعد إلى الترند

تمالك الفنان حسن عسيري أعصابه أثناء استضافته اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعكست ردود أفعاله روح الدعابة التي عُرفت عنه طوال مسيرته الفنية، فهو طالما أتقن الشخصيات الكوميدية في أعماله الدرامية، ومع كثرة "المقالب" التي يتعرض لها الضيف في هذا البرنامج المُثير للجدل في نسخته الماضية والحالية، خصوصًا عند تقييد الضيف بالكرسي الكهربائي، إلا أن "عسيري" كان مغايرًا عن بقية الضيوف.

واستضاف البرنامج طيلة الأيام الماضية نجومًا بارزين بعضهم دخل في نوبة من البكاء كالفنانة غادة عادل، وبعضهم خرج عن طوره، إلا الفنان حسن كان متماسكًا حتى مع سقوطه في بركة الماء داخل الاستديو.

ولا يزال البرنامج يحقق مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب" بين مؤيدٍ لفكرته وبين من ينتقدها، والتي تدور أحداثها حول استدراج الضيف على اعتبار أنه في برنامج حواري، ثم يسأل عن عددٍ من الشخصيات بينهم مقدم البرنامج "رامز جلال"، وهو ما تم مع الفنان حسن عسيري، فعندما سُئل عنه قال إنه "أوفر ومزعج"!

فخرج عليه "رامز" لتبدأ رحلة المقالب ومحاولة استفزاز الضيف، لكن الفنان "عسيري" ظل فكاهيًا لم يتأثر كثيرًا حتى صعد وسم #حسن_عسيري الترند بتشجيع من متابعي البرنامج.

وقال الإعلامي "مطفى": "ردة فعل حسن عسيري على مقلب رامز تثبت معدن وأخلاق الممثل الكبير حسن عسيري، لا الغلط ولا السب والشتم والكلام اللي تستحي تسمعه، جعل من رباك في الجنة".

وقال مغرد مصري الجنسية يدعى "منصور جمال": "من أسلوب وردة فعل المنتج السعودي حسن عسيري على مقلب رامز جلال، أشهد أن السعوديين من أرقى الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم.. لا الغلط ولا العيبة طلعت من فمه على الرغم من سخافة المقلب".

وكتب صالح العنزي":‏ "#حسن_عسيري فنان راقٍ وحلقة اليوم مع #رامز_مجنون_رسمي أثبتت هالشيء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقالب "رامز مجنون رسمي" لم تؤثر في #حسن_عسيري .. كسب المتابعين بهدوئه واتزانه
سبق

تمالك الفنان حسن عسيري أعصابه أثناء استضافته اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعكست ردود أفعاله روح الدعابة التي عُرفت عنه طوال مسيرته الفنية، فهو طالما أتقن الشخصيات الكوميدية في أعماله الدرامية، ومع كثرة "المقالب" التي يتعرض لها الضيف في هذا البرنامج المُثير للجدل في نسخته الماضية والحالية، خصوصًا عند تقييد الضيف بالكرسي الكهربائي، إلا أن "عسيري" كان مغايرًا عن بقية الضيوف.

واستضاف البرنامج طيلة الأيام الماضية نجومًا بارزين بعضهم دخل في نوبة من البكاء كالفنانة غادة عادل، وبعضهم خرج عن طوره، إلا الفنان حسن كان متماسكًا حتى مع سقوطه في بركة الماء داخل الاستديو.

ولا يزال البرنامج يحقق مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب" بين مؤيدٍ لفكرته وبين من ينتقدها، والتي تدور أحداثها حول استدراج الضيف على اعتبار أنه في برنامج حواري، ثم يسأل عن عددٍ من الشخصيات بينهم مقدم البرنامج "رامز جلال"، وهو ما تم مع الفنان حسن عسيري، فعندما سُئل عنه قال إنه "أوفر ومزعج"!

فخرج عليه "رامز" لتبدأ رحلة المقالب ومحاولة استفزاز الضيف، لكن الفنان "عسيري" ظل فكاهيًا لم يتأثر كثيرًا حتى صعد وسم #حسن_عسيري الترند بتشجيع من متابعي البرنامج.

وقال الإعلامي "مطفى": "ردة فعل حسن عسيري على مقلب رامز تثبت معدن وأخلاق الممثل الكبير حسن عسيري، لا الغلط ولا السب والشتم والكلام اللي تستحي تسمعه، جعل من رباك في الجنة".

وقال مغرد مصري الجنسية يدعى "منصور جمال": "من أسلوب وردة فعل المنتج السعودي حسن عسيري على مقلب رامز جلال، أشهد أن السعوديين من أرقى الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم.. لا الغلط ولا العيبة طلعت من فمه على الرغم من سخافة المقلب".

وكتب صالح العنزي":‏ "#حسن_عسيري فنان راقٍ وحلقة اليوم مع #رامز_مجنون_رسمي أثبتت هالشيء".

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
01:15 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:15 AM

مقالب "رامز مجنون رسمي" لم تؤثر في #حسن_عسيري .. كسب المتابعين بهدوئه واتزانه

سيل الاستفزارات لم تؤثر عليه فصعد إلى الترند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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36,365

تمالك الفنان حسن عسيري أعصابه أثناء استضافته اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وعكست ردود أفعاله روح الدعابة التي عُرفت عنه طوال مسيرته الفنية، فهو طالما أتقن الشخصيات الكوميدية في أعماله الدرامية، ومع كثرة "المقالب" التي يتعرض لها الضيف في هذا البرنامج المُثير للجدل في نسخته الماضية والحالية، خصوصًا عند تقييد الضيف بالكرسي الكهربائي، إلا أن "عسيري" كان مغايرًا عن بقية الضيوف.

واستضاف البرنامج طيلة الأيام الماضية نجومًا بارزين بعضهم دخل في نوبة من البكاء كالفنانة غادة عادل، وبعضهم خرج عن طوره، إلا الفنان حسن كان متماسكًا حتى مع سقوطه في بركة الماء داخل الاستديو.

ولا يزال البرنامج يحقق مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب" بين مؤيدٍ لفكرته وبين من ينتقدها، والتي تدور أحداثها حول استدراج الضيف على اعتبار أنه في برنامج حواري، ثم يسأل عن عددٍ من الشخصيات بينهم مقدم البرنامج "رامز جلال"، وهو ما تم مع الفنان حسن عسيري، فعندما سُئل عنه قال إنه "أوفر ومزعج"!

فخرج عليه "رامز" لتبدأ رحلة المقالب ومحاولة استفزاز الضيف، لكن الفنان "عسيري" ظل فكاهيًا لم يتأثر كثيرًا حتى صعد وسم #حسن_عسيري الترند بتشجيع من متابعي البرنامج.

وقال الإعلامي "مطفى": "ردة فعل حسن عسيري على مقلب رامز تثبت معدن وأخلاق الممثل الكبير حسن عسيري، لا الغلط ولا السب والشتم والكلام اللي تستحي تسمعه، جعل من رباك في الجنة".

وقال مغرد مصري الجنسية يدعى "منصور جمال": "من أسلوب وردة فعل المنتج السعودي حسن عسيري على مقلب رامز جلال، أشهد أن السعوديين من أرقى الشعوب اللي ممكن تتعامل معاهم.. لا الغلط ولا العيبة طلعت من فمه على الرغم من سخافة المقلب".

وكتب صالح العنزي":‏ "#حسن_عسيري فنان راقٍ وحلقة اليوم مع #رامز_مجنون_رسمي أثبتت هالشيء".

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