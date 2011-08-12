وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية محمد المواسي سبق 2019-08-11 كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات. وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 11:18 PM

اخر تعديل 12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 01:06 AM

"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل





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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.