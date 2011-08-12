النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية

قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية
سبق

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:18 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

"التحالف": "إبراهيم الحوثي" تعرَّض لتصفية في عملية صراع أجنحة بالمليشيا الانقلابية

قال: القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل

A A A
محمد المواسي - الرياض
11
10,699

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن أن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,720
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,686
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,677
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,786

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة