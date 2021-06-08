لجنتا الشؤون الاجتماعية والتعليم بـ"الشورى" تناقشان عدة موضوعات

من بينها التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات قامت بها ومعوقات وتحديات تواجه قيامها بالمهام المناطة بها.

وناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/ 1442هـ، وأبرز ما جاء فيه من مؤشرات أداء وإنجاز ومعوقات، كما تناول الاجتماع استعراض وجهة نظر اللجنة وردها حيال ما جاء في ملحوظات ومداخلات أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك تمهيداً لأعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها للعرض أمام المجلس في جلسات قادمة.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتعنى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب وتأهيل شريحة كبيرة من أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل، حيث أخضعت اللجنة؛ انطلاقاً من أهمية دور المؤسسة، التقرير لمناقشة مستفيضة نوه خلالها رئيس وأعضاء اللجنة بما تقوم به المؤسسة من جهود حثيثة في تنفيذ رؤيتها وتحقيق أهدافها وبلوغ رسالتها.

يُذكر أن لجنتي الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، والتعليم والبحث العلمي تعدان ضمن اللجان المتخصصة في المجلس التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس؛ لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في أحدى جلسات المجلس العادية القادمة.