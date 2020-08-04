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واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت

"الخارجية" تتواصل مع السلطات حول سلامة الأمريكيين

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.

انفجار بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت
سبق

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:48 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:03 PM

واشنطن تعرض على لبنان تقديم كل المساعدة الممكنة بعد انفجار بيروت

"الخارجية" تتواصل مع السلطات حول سلامة الأمريكيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,916

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت، ومستعدة لتقديم كل المساعدة الممكنة، بعد الانفجار الهائل الذي هز العاصمة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، وأودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وأصاب المئات.

وأضاف أن الوزارة ليست لديها معلومات عن سبب الانفجار، وفقاً لـ"رويترز".

وذكرت أنها تتعاون مع السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون ضمن المصابين.

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