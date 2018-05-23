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"ناسا" تبدأ في تجميع الأسماء لإرسالها إالى المريخ.. هل ترغب في التسجيل؟

يحصل المشارك على تذكرة صعود تذكارية وتجميع نقاط "المسافر الدائم"

ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.

وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.

وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.

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"ناسا" تبدأ في تجميع الأسماء لإرسالها إالى المريخ.. هل ترغب في التسجيل؟
سبق

ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.

وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.

وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:41 PM

"ناسا" تبدأ في تجميع الأسماء لإرسالها إالى المريخ.. هل ترغب في التسجيل؟

يحصل المشارك على تذكرة صعود تذكارية وتجميع نقاط "المسافر الدائم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,557

ربما لم تكن قد أَجريتَ دورة تدريبية مكثفة لتصبح رائد فضاء، لكن ناسا لا تزال ترغب في مشاركتك في مهمتها التالية إلى المريخ؛ إذ تمنح وكالة الفضاء الأمريكية الأشخاص العاديين فرصة لإرسال اسمهم - محفورًا على رقاقة - في مهمة المريخ 2020.

وليس ذلك فحسب، بل إذا وضعت اسمك في المركبة الفضائية التي تطير إلى المريخ، فسوف تقوم أيضًا بتجميع نقاط "المسافر الدائم" وتحصل على تذكرة صعود تذكارية لتستعرضها على زملائك في الأرض.

وتعد تلك الخطوة جزءًا من حملة لإثارة ضجة حول مهمة Mars 2020 التابعة لناسا، والتي ترسل فيها مركبة فضائية إلى الكوكب الأحمر للبحث عن علامات على الحياة السابقة، وجمع العينات ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ، كما وصفت وكالة ناسا المهمة بأنها "المحطة الأولى لرحلة الذهاب والإنسانية الأولى لكوكب آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها ناسا عن هذا الأمر؛ إذ قامت بهذا الأمر أيضًا من خلال مهمة أوريون ومهمة إنسايت التي وصلت إلى المريخ في نوفمبر 2018.

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