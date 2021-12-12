وأفاد التطبيق أنه أتاح لهذه الخدمة إمكانية استعراض بياناتك لدى الجهات المشاركة في مبادرة تجويد البيانات، مع إمكانية إرسال طلب تصحيح البيانات حسب تشريعات الجهة.

كشف تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة جديدة تستعرض البيانات الوظيفية للموظفين والموظفات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

"توكلنا" يتيح خدمة استعراض البيانات الوظيفية عبر "تجويد البيانات" هادي العصيمي سبق 2021-12-12 كشف تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة جديدة تستعرض البيانات الوظيفية للموظفين والموظفات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأفاد التطبيق أنه أتاح لهذه الخدمة إمكانية استعراض بياناتك لدى الجهات المشاركة في مبادرة تجويد البيانات، مع إمكانية إرسال طلب تصحيح البيانات حسب تشريعات الجهة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 07:47 PM

"توكلنا" يتيح خدمة استعراض البيانات الوظيفية عبر "تجويد البيانات" مع إمكانية إرسال طلب تصحيح البيانات حسب تشريعات الجهة





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كشف تطبيق توكلنا عن إتاحة خدمة جديدة تستعرض البيانات الوظيفية للموظفين والموظفات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفاد التطبيق أنه أتاح لهذه الخدمة إمكانية استعراض بياناتك لدى الجهات المشاركة في مبادرة تجويد البيانات، مع إمكانية إرسال طلب تصحيح البيانات حسب تشريعات الجهة.