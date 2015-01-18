مختبرات البرج تنهي الدورة الأولى لمسرعة التكنولوجيا الحيوية

تستهدف توطين المعرفة وتحفيز رواد الأعمال في هذا المجال

أنهت مختبرات البرج، أمس الاثنين، الدورة الأولى لمسرعة البرج للتكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية، من خلال إقامة فعالية يوم العرض على المستثمرين بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية بالرياض.

وتعتبر مسرعة البرج أول مسرعة أعمال متخصصة في القطاع الصحي في الشرق الأوسط.

وقد أطلقتها مؤسسة صحية؛ بهدف تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلوم الحياتية، وكذلك توطين المعرفة وتحفيز رواد الأعمال في هذا المجال، وخاصة في ظل التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا، والتي أظهرت الحاجة الماسة لبناء القدرات المحلية في مجال العلوم الحيوية والتكنولوجيا.