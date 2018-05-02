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احتكاك بين مركبتين وهروب مقيم يكشفان 38 قارورة عرق مسكر في مكة

شخصان لاذا بالفرار تزامنًا مع الحادث

تلقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع بلاغًا عن وقوع حادث احتكاك بين مركبتين في ساعات الصباح الأولى بين مركبتين، إحداهما بقيادة مواطن سعودي، والأخرى يقودها مقيم صومالي، يرافقة شخصان إثيوبيان.

ولدى وصول دورية أمن الطرق أوضح المواطن أن السائق المقيم كان يرافقه شخصان، لاذوا جميعًا بالفرار عندما وقع الحادث؛ الأمر الذي استدعى قيام رجال القوة للبحث عن أسباب الهروب.

واتضح من خلال تفتيش موقع الحادث ومحيطه وجود حقيبتَي ظَهر على جانب الطريق، بداخلهما 24 قارورة ماء، تحتوي على مادة صفراء، يُعتقد أنها عرق مسكر.

تم إعداد محضر بالحالة، وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى شرطة الجنوبية.

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احتكاك بين مركبتين وهروب مقيم يكشفان 38 قارورة عرق مسكر في مكة
سبق

تلقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع بلاغًا عن وقوع حادث احتكاك بين مركبتين في ساعات الصباح الأولى بين مركبتين، إحداهما بقيادة مواطن سعودي، والأخرى يقودها مقيم صومالي، يرافقة شخصان إثيوبيان.

ولدى وصول دورية أمن الطرق أوضح المواطن أن السائق المقيم كان يرافقه شخصان، لاذوا جميعًا بالفرار عندما وقع الحادث؛ الأمر الذي استدعى قيام رجال القوة للبحث عن أسباب الهروب.

واتضح من خلال تفتيش موقع الحادث ومحيطه وجود حقيبتَي ظَهر على جانب الطريق، بداخلهما 24 قارورة ماء، تحتوي على مادة صفراء، يُعتقد أنها عرق مسكر.

تم إعداد محضر بالحالة، وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى شرطة الجنوبية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:02 PM

احتكاك بين مركبتين وهروب مقيم يكشفان 38 قارورة عرق مسكر في مكة

شخصان لاذا بالفرار تزامنًا مع الحادث

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أحمد العبدالله - جدة
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9,443

تلقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على طريق مكة - جدة السريع بلاغًا عن وقوع حادث احتكاك بين مركبتين في ساعات الصباح الأولى بين مركبتين، إحداهما بقيادة مواطن سعودي، والأخرى يقودها مقيم صومالي، يرافقة شخصان إثيوبيان.

ولدى وصول دورية أمن الطرق أوضح المواطن أن السائق المقيم كان يرافقه شخصان، لاذوا جميعًا بالفرار عندما وقع الحادث؛ الأمر الذي استدعى قيام رجال القوة للبحث عن أسباب الهروب.

واتضح من خلال تفتيش موقع الحادث ومحيطه وجود حقيبتَي ظَهر على جانب الطريق، بداخلهما 24 قارورة ماء، تحتوي على مادة صفراء، يُعتقد أنها عرق مسكر.

تم إعداد محضر بالحالة، وسُلِّم الأشخاص والمضبوطات إلى شرطة الجنوبية.

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