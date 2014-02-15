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السفارة بالكويت: لا PCR ولا حجر لجميع المحصّنين القادمين

قالت: السلطات قررت إلغاء القرار السابق.. والتنفيذ الأحد القادم

أفادت السفارة السعودية بالكويت، بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) لجميع (المحصّنين) القادمين للبلاد.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في تويتر اليوم: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) وكذلك الحجر المنزلي لجميع (المحصنين) القادمين لدولة الكويت؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 20 فبراير 2022م.

وفي يناير الماضي كانت السلطات الكويتية قد قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ(72 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 7 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد الوصول مباشرة)، وتم العمل بذلك اعتبارًا من الثلاثاء 18/ 1/ 2022م.

سفارة المملكة العربية السعودية السفارة السعودية الكويت فحص كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة بالكويت: لا PCR ولا حجر لجميع المحصّنين القادمين
سبق

أفادت السفارة السعودية بالكويت، بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) لجميع (المحصّنين) القادمين للبلاد.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في تويتر اليوم: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) وكذلك الحجر المنزلي لجميع (المحصنين) القادمين لدولة الكويت؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 20 فبراير 2022م.

وفي يناير الماضي كانت السلطات الكويتية قد قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ(72 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 7 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد الوصول مباشرة)، وتم العمل بذلك اعتبارًا من الثلاثاء 18/ 1/ 2022م.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:22 AM

السفارة بالكويت: لا PCR ولا حجر لجميع المحصّنين القادمين

قالت: السلطات قررت إلغاء القرار السابق.. والتنفيذ الأحد القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السفارة السعودية بالكويت، بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) لجميع (المحصّنين) القادمين للبلاد.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في تويتر اليوم: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت إلغاء فحص (PCR) وكذلك الحجر المنزلي لجميع (المحصنين) القادمين لدولة الكويت؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 20 فبراير 2022م.

وفي يناير الماضي كانت السلطات الكويتية قد قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ(72 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 7 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد الوصول مباشرة)، وتم العمل بذلك اعتبارًا من الثلاثاء 18/ 1/ 2022م.

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