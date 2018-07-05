النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

محافظ العلا يتفقد البلدية ويوجّه بالتيسير على المراجعين

ناقش احتياجات المحافظة وسبل تطوير الخدمات المقدمة

اطلع محافظ العلا، مبارك بن عطالله المورقي، اليوم، على سير العمل ببلدية المحافظة، خلال قيامه بزيارة ميدانية، استقبله في مستهلها رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي وبعض روساء الأقسام في البلدية.

وناقش "المورقي" احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وسبل تطويرها وإلانجازات التي حققتها البلدية والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التنمية.

وأشار "المورقي" إلى ما تمثله البلدية من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وملامسة احتياجات المواطنين، حيث تتضافر جهودها مع بقية الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وتنمية المحافظة.

وحث المحافظ الجميع على مواصله النجاح وبذل الجهود في سبيل تذليل كافة الصعاب أمام المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ العلا يتفقد البلدية ويوجّه بالتيسير على المراجعين
سبق

اطلع محافظ العلا، مبارك بن عطالله المورقي، اليوم، على سير العمل ببلدية المحافظة، خلال قيامه بزيارة ميدانية، استقبله في مستهلها رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي وبعض روساء الأقسام في البلدية.

وناقش "المورقي" احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وسبل تطويرها وإلانجازات التي حققتها البلدية والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التنمية.

وأشار "المورقي" إلى ما تمثله البلدية من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وملامسة احتياجات المواطنين، حيث تتضافر جهودها مع بقية الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وتنمية المحافظة.

وحث المحافظ الجميع على مواصله النجاح وبذل الجهود في سبيل تذليل كافة الصعاب أمام المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:28 PM

محافظ العلا يتفقد البلدية ويوجّه بالتيسير على المراجعين

ناقش احتياجات المحافظة وسبل تطوير الخدمات المقدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
0
45

اطلع محافظ العلا، مبارك بن عطالله المورقي، اليوم، على سير العمل ببلدية المحافظة، خلال قيامه بزيارة ميدانية، استقبله في مستهلها رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي وبعض روساء الأقسام في البلدية.

وناقش "المورقي" احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية وسبل تطويرها وإلانجازات التي حققتها البلدية والجهود التي بذلتها في سبيل تحقيق التنمية.

وأشار "المورقي" إلى ما تمثله البلدية من ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وملامسة احتياجات المواطنين، حيث تتضافر جهودها مع بقية الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وتنمية المحافظة.

وحث المحافظ الجميع على مواصله النجاح وبذل الجهود في سبيل تذليل كافة الصعاب أمام المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,761
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,290
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,219
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,475

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة