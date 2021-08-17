تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية

تشهد المشاريع السكنية التابعة لبرنامج "سكني" والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في تبني وتطبيق تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع في مشاريعها الإسكانية، مثل: الأجهزة الذكية، وتقنيات الطاقة المستدامة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرامج المتقدمة، والروبوتات، والبناء الجاهز المتقدم، والمواد المتقدمة، والطائرات المسيرة. ويتبنى مشروع "إشراق ليفنج" السكني والواقع بضاحية الجوان بمدينة الرياض وتنفذه شركة "التحالف العقاري" استخدام تقنية الخوذة الذكية وطائرات الدرونز وتقنية الواقع المعزز لدعم عمليات البناء في مختلف المراحل وتوفير الوقت وتحسين الأداء من خلال تقليل الوقت المستغرق لجمع البيانات عن المشروع بنسبة 50% دون الحاجة لعناصر بشرية، وتحسين التواصل الفعال بين الموظفين في الموقع وإدارة المشروع، ومتابعة أعمال الحفر، وزيادة نسبة الدقة في تسجيل القياسات المساحية بنسبة تصل إلى 60%، وتحسين مستوى السلامة في المواقع. فيما يتم تنفيذ مشروعي "فلل البيرق" الواقع بضاحية الواجهة بالدمام ويضم 959 وحدة و"مدينة الورود" في محافظة الطائف ويوفر 4775 وحدة سكنية باستخدامها تقنية نمذجة معلومات البناء وحلول الطاقة المستدامة مما أسهم في توفير 20% من الوقت بسبب التصور المسبق للمشاريع وتفادي 80% من الأخطاء وارتفاع معدلات البناء في المشاريع، وتم تكريم الشركات "الاستثمارات المبتكرة" و"إدارة للتنمية والتطوير" و"شركة الشايب للاستشارات الهندسية" مؤخراً نظير استخدامهم للتقنيات المتقدمة. وحظي عدد من شركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية التي تستخدم تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع بتكريم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بجائزة شارة البناء المتقدم، وتتميز جائزة شارة البناء المتقدم بأنها تقدم للشركة الحاصلة على الجائزة عدة حوافز من بينها زيادة الوعي بالشركة وعملها لدى الجمهور المستهدف، وسهولة الوصول إلى الشركات المزودة للتقنيات العالمية من خلال مبادرة أساليب البناء الحديث، كما توفر للشركة التميز بين المنافسين وزيادة ولاء العملاء وبناء مصداقية وثقة عالية في مشاريعها. يُذكر أن شارة البناء المتقدم أحد الجوائز المستحدثة مؤخراً في مبادرة أساليب البناء الحديث بالوزارة ممثلة بإدارة أساليب البناء المتقدمة، والتي تهدف لتكريم وتحفيز المقاولين والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين الذين تبنوا استخدام تقنيات الجيل الرابع في المشاريع السكنية؛ سعياً لتعزيز جاذبيتها وتحفيز القدرة التنافسية بين الشركات وتشجيع تبني استخدام تقنيات البناء من الجيل الرابع في المشاريع السكنية ورفع انتاجية المشاريع وزيادة مستوى الجودة والسلامة.

تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية عبدالله الراجحي سبق 2021-08-17 تشهد المشاريع السكنية التابعة لبرنامج "سكني" والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في تبني وتطبيق تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع في مشاريعها الإسكانية، مثل: الأجهزة الذكية، وتقنيات الطاقة المستدامة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرامج المتقدمة، والروبوتات، والبناء الجاهز المتقدم، والمواد المتقدمة، والطائرات المسيرة.



ويتبنى مشروع "إشراق ليفنج" السكني والواقع بضاحية الجوان بمدينة الرياض وتنفذه شركة "التحالف العقاري" استخدام تقنية الخوذة الذكية وطائرات الدرونز وتقنية الواقع المعزز لدعم عمليات البناء في مختلف المراحل وتوفير الوقت وتحسين الأداء من خلال تقليل الوقت المستغرق لجمع البيانات عن المشروع بنسبة 50% دون الحاجة لعناصر بشرية، وتحسين التواصل الفعال بين الموظفين في الموقع وإدارة المشروع، ومتابعة أعمال الحفر، وزيادة نسبة الدقة في تسجيل القياسات المساحية بنسبة تصل إلى 60%، وتحسين مستوى السلامة في المواقع.



فيما يتم تنفيذ مشروعي "فلل البيرق" الواقع بضاحية الواجهة بالدمام ويضم 959 وحدة و"مدينة الورود" في محافظة الطائف ويوفر 4775 وحدة سكنية باستخدامها تقنية نمذجة معلومات البناء وحلول الطاقة المستدامة مما أسهم في توفير 20% من الوقت بسبب التصور المسبق للمشاريع وتفادي 80% من الأخطاء وارتفاع معدلات البناء في المشاريع، وتم تكريم الشركات "الاستثمارات المبتكرة" و"إدارة للتنمية والتطوير" و"شركة الشايب للاستشارات الهندسية" مؤخراً نظير استخدامهم للتقنيات المتقدمة.



وحظي عدد من شركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية التي تستخدم تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع بتكريم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بجائزة شارة البناء المتقدم، وتتميز جائزة شارة البناء المتقدم بأنها تقدم للشركة الحاصلة على الجائزة عدة حوافز من بينها زيادة الوعي بالشركة وعملها لدى الجمهور المستهدف، وسهولة الوصول إلى الشركات المزودة للتقنيات العالمية من خلال مبادرة أساليب البناء الحديث، كما توفر للشركة التميز بين المنافسين وزيادة ولاء العملاء وبناء مصداقية وثقة عالية في مشاريعها.



يُذكر أن شارة البناء المتقدم أحد الجوائز المستحدثة مؤخراً في مبادرة أساليب البناء الحديث بالوزارة ممثلة بإدارة أساليب البناء المتقدمة، والتي تهدف لتكريم وتحفيز المقاولين والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين الذين تبنوا استخدام تقنيات الجيل الرابع في المشاريع السكنية؛ سعياً لتعزيز جاذبيتها وتحفيز القدرة التنافسية بين الشركات وتشجيع تبني استخدام تقنيات البناء من الجيل الرابع في المشاريع السكنية ورفع انتاجية المشاريع وزيادة مستوى الجودة والسلامة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 05:58 PM

تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية بدأت في الرياض والدمام وتشهد نمواً ملحوظاً.. التابعة لبرنامج "سكني"





A A A





3 مشاركة

تشهد المشاريع السكنية التابعة لبرنامج "سكني" والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في تبني وتطبيق تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع في مشاريعها الإسكانية، مثل: الأجهزة الذكية، وتقنيات الطاقة المستدامة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرامج المتقدمة، والروبوتات، والبناء الجاهز المتقدم، والمواد المتقدمة، والطائرات المسيرة.



ويتبنى مشروع "إشراق ليفنج" السكني والواقع بضاحية الجوان بمدينة الرياض وتنفذه شركة "التحالف العقاري" استخدام تقنية الخوذة الذكية وطائرات الدرونز وتقنية الواقع المعزز لدعم عمليات البناء في مختلف المراحل وتوفير الوقت وتحسين الأداء من خلال تقليل الوقت المستغرق لجمع البيانات عن المشروع بنسبة 50% دون الحاجة لعناصر بشرية، وتحسين التواصل الفعال بين الموظفين في الموقع وإدارة المشروع، ومتابعة أعمال الحفر، وزيادة نسبة الدقة في تسجيل القياسات المساحية بنسبة تصل إلى 60%، وتحسين مستوى السلامة في المواقع.



فيما يتم تنفيذ مشروعي "فلل البيرق" الواقع بضاحية الواجهة بالدمام ويضم 959 وحدة و"مدينة الورود" في محافظة الطائف ويوفر 4775 وحدة سكنية باستخدامها تقنية نمذجة معلومات البناء وحلول الطاقة المستدامة مما أسهم في توفير 20% من الوقت بسبب التصور المسبق للمشاريع وتفادي 80% من الأخطاء وارتفاع معدلات البناء في المشاريع، وتم تكريم الشركات "الاستثمارات المبتكرة" و"إدارة للتنمية والتطوير" و"شركة الشايب للاستشارات الهندسية" مؤخراً نظير استخدامهم للتقنيات المتقدمة.



وحظي عدد من شركات التطوير العقاري والمكاتب الهندسية التي تستخدم تقنيات البناء الحديث من الجيل الرابع بتكريم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بجائزة شارة البناء المتقدم، وتتميز جائزة شارة البناء المتقدم بأنها تقدم للشركة الحاصلة على الجائزة عدة حوافز من بينها زيادة الوعي بالشركة وعملها لدى الجمهور المستهدف، وسهولة الوصول إلى الشركات المزودة للتقنيات العالمية من خلال مبادرة أساليب البناء الحديث، كما توفر للشركة التميز بين المنافسين وزيادة ولاء العملاء وبناء مصداقية وثقة عالية في مشاريعها.



يُذكر أن شارة البناء المتقدم أحد الجوائز المستحدثة مؤخراً في مبادرة أساليب البناء الحديث بالوزارة ممثلة بإدارة أساليب البناء المتقدمة، والتي تهدف لتكريم وتحفيز المقاولين والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين الذين تبنوا استخدام تقنيات الجيل الرابع في المشاريع السكنية؛ سعياً لتعزيز جاذبيتها وتحفيز القدرة التنافسية بين الشركات وتشجيع تبني استخدام تقنيات البناء من الجيل الرابع في المشاريع السكنية ورفع انتاجية المشاريع وزيادة مستوى الجودة والسلامة.