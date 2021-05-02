بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية في بنين
استفاد منها 1.800 فرد
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.
وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في بلدية كاندي بمحافظة أليبوري، استفاد منها 1.800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية في بنين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-02
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.
وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في بلدية كاندي بمحافظة أليبوري، استفاد منها 1.800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
04:23 PM
بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الرمضانية في بنين
استفاد منها 1.800 فرد
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.
وجرى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في بلدية كاندي بمحافظة أليبوري، استفاد منها 1.800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.