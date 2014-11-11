تصوير: عبدالمجيد آل سهل: دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الاثنين، بوابة المستقبل التعليمية، بحضور المساعدين لشؤون تعليم البنين والبنات. وشهد اللقاء الذي قدّمه مسؤولون من شركة "تطوير"، حضور أكثر من ١٠٠ قائد وقائدة لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعدد من المشرفين والمشرفات. وتَضَمّنت محاور اللقاء، نبذة عن التحول الرقمي، والتعريف ببوابة المستقبل، قدّمها أخصائي تقنيات التعليم بشركة "تطوير"، كما قدّم مدير إدارة التوعية والإعلام بشركة "تطوير" أحمد العمودي، الطرق التوعوية والتحفيزية، ودور الإشراف التربوي في تفعيل بوابة المستقبل. من جهته، ذكر رئيس قسم تقنيات التعليم بتعليم الأفلاج فهد هذال آل دحيم، أن مشروع بوابة المستقبل يُعد من المشاريع الواعدة في إطار التعليم؛ خاصة مع سرعة تزايد المستفيدين منه؛ ليصل إلى مدارس المملكة كافة في عام ۲۰۲۰. وأضاف "آل دحيم" أنه "لتطبيق المشروع في مدارس المحافظة نحتاج إلى خطوات استباقية؛ تمهيدًا لتنفيذ المشروع، ومنها عقْد الإدارة لاجتماع سابق لوضع النقاط على الحروف، ومن ثم تمت إقامة هذا اللقاء مع مختصين من شركة تطوير، استهدفت خلاله قادة وقائدات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية وعددًا من المشرفات والمشرفين". واختتم بقوله: "ستستكمل بقية الخطوات تباعًا لتفعيل البوابة بالمدارس".

شاهد.. "تعليم الأفلاج" تدشّن "بوابة المستقبل" بحضور 100 قائد وقائدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-11 تصوير: عبدالمجيد آل سهل: دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الاثنين، بوابة المستقبل التعليمية، بحضور المساعدين لشؤون تعليم البنين والبنات.

وشهد اللقاء الذي قدّمه مسؤولون من شركة "تطوير"، حضور أكثر من ١٠٠ قائد وقائدة لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعدد من المشرفين والمشرفات.

وتَضَمّنت محاور اللقاء، نبذة عن التحول الرقمي، والتعريف ببوابة المستقبل، قدّمها أخصائي تقنيات التعليم بشركة "تطوير"، كما قدّم مدير إدارة التوعية والإعلام بشركة "تطوير" أحمد العمودي، الطرق التوعوية والتحفيزية، ودور الإشراف التربوي في تفعيل بوابة المستقبل.

من جهته، ذكر رئيس قسم تقنيات التعليم بتعليم الأفلاج فهد هذال آل دحيم، أن مشروع بوابة المستقبل يُعد من المشاريع الواعدة في إطار التعليم؛ خاصة مع سرعة تزايد المستفيدين منه؛ ليصل إلى مدارس المملكة كافة في عام ۲۰۲۰.

وأضاف "آل دحيم" أنه "لتطبيق المشروع في مدارس المحافظة نحتاج إلى خطوات استباقية؛ تمهيدًا لتنفيذ المشروع، ومنها عقْد الإدارة لاجتماع سابق لوضع النقاط على الحروف، ومن ثم تمت إقامة هذا اللقاء مع مختصين من شركة تطوير، استهدفت خلاله قادة وقائدات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية وعددًا من المشرفات والمشرفين".

واختتم بقوله: "ستستكمل بقية الخطوات تباعًا لتفعيل البوابة بالمدارس".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 12:34 PM

شاهد.. "تعليم الأفلاج" تدشّن "بوابة المستقبل" بحضور 100 قائد وقائدة تهيئة الميدان للعمل بها.. ونبذة عن التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه





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تصوير: عبدالمجيد آل سهل: دشّن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الاثنين، بوابة المستقبل التعليمية، بحضور المساعدين لشؤون تعليم البنين والبنات.

وشهد اللقاء الذي قدّمه مسؤولون من شركة "تطوير"، حضور أكثر من ١٠٠ قائد وقائدة لمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعدد من المشرفين والمشرفات.

وتَضَمّنت محاور اللقاء، نبذة عن التحول الرقمي، والتعريف ببوابة المستقبل، قدّمها أخصائي تقنيات التعليم بشركة "تطوير"، كما قدّم مدير إدارة التوعية والإعلام بشركة "تطوير" أحمد العمودي، الطرق التوعوية والتحفيزية، ودور الإشراف التربوي في تفعيل بوابة المستقبل.

من جهته، ذكر رئيس قسم تقنيات التعليم بتعليم الأفلاج فهد هذال آل دحيم، أن مشروع بوابة المستقبل يُعد من المشاريع الواعدة في إطار التعليم؛ خاصة مع سرعة تزايد المستفيدين منه؛ ليصل إلى مدارس المملكة كافة في عام ۲۰۲۰.

وأضاف "آل دحيم" أنه "لتطبيق المشروع في مدارس المحافظة نحتاج إلى خطوات استباقية؛ تمهيدًا لتنفيذ المشروع، ومنها عقْد الإدارة لاجتماع سابق لوضع النقاط على الحروف، ومن ثم تمت إقامة هذا اللقاء مع مختصين من شركة تطوير، استهدفت خلاله قادة وقائدات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية وعددًا من المشرفات والمشرفين".

واختتم بقوله: "ستستكمل بقية الخطوات تباعًا لتفعيل البوابة بالمدارس".