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كبرى الشركات العالمية والمستثمرون الدوليون يشاركون في "دافوس الصحراء" بالرياض

بحضور مستشار الرئيس الأمريكي "كوشنر" على رأس وفد كبير

قالت قناة "CNBC" الأمريكية إن كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات JPMorgan Chase وCitigroup وBlackRock الامريكية، سيشاركون في مؤتمر "دافوس الصحراء" الذي من المتوقع أن يقام في شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الرياض، كما سيشارك عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولين كبار، وشركات كبيرة من روسيا والصين والهند، ومن دول أوروبية وعربية أخرى، يخططون جميعاً لحضور هذا الحدث العالمي المعروف رسمياً باسم مبادرة المستقبل للاستثمار والتي يطلق عليها اسم "دافوس الصحراء".

وقال التقرير: "لقد أكد أكثر من 150 مديراً تنفيذياً حضورهم، وتظهر قائمة الحضور، مشاركة أكثر من 40 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات أمريكية".

وأضاف التقرير أن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي سيحضر إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين يمثلون البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا والشركات التجارية ومقاولي الدفاع من الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية ضمن قائمة المشاركين".

ومن المتوقع أن يحضر جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رأس وفد أمريكي كبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه سيشارك في المؤتمر "كجهد لتشجيع التغيير الايجابي الحالي في السعودية؛ حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق تنوع في جعل اقتصاد البلاد لا يعتمد كلياً على النفط".

وكتب "فينك"، على صفحته على موقع "لينكد إن": "أعتقد أن مزيداً من التكامل الاقتصادي والتنويع سيساعدان المملكة العربية السعودية على بناء اقتصاد أكثر حداثة واستدامة، وأعتقد أيضاً أن إشراك الشركات والحوار العام يمكن أن يساعدا في هذا التطور" وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كبرى الشركات العالمية والمستثمرون الدوليون يشاركون في "دافوس الصحراء" بالرياض
سبق

قالت قناة "CNBC" الأمريكية إن كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات JPMorgan Chase وCitigroup وBlackRock الامريكية، سيشاركون في مؤتمر "دافوس الصحراء" الذي من المتوقع أن يقام في شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الرياض، كما سيشارك عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولين كبار، وشركات كبيرة من روسيا والصين والهند، ومن دول أوروبية وعربية أخرى، يخططون جميعاً لحضور هذا الحدث العالمي المعروف رسمياً باسم مبادرة المستقبل للاستثمار والتي يطلق عليها اسم "دافوس الصحراء".

وقال التقرير: "لقد أكد أكثر من 150 مديراً تنفيذياً حضورهم، وتظهر قائمة الحضور، مشاركة أكثر من 40 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات أمريكية".

وأضاف التقرير أن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي سيحضر إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين يمثلون البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا والشركات التجارية ومقاولي الدفاع من الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية ضمن قائمة المشاركين".

ومن المتوقع أن يحضر جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رأس وفد أمريكي كبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه سيشارك في المؤتمر "كجهد لتشجيع التغيير الايجابي الحالي في السعودية؛ حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق تنوع في جعل اقتصاد البلاد لا يعتمد كلياً على النفط".

وكتب "فينك"، على صفحته على موقع "لينكد إن": "أعتقد أن مزيداً من التكامل الاقتصادي والتنويع سيساعدان المملكة العربية السعودية على بناء اقتصاد أكثر حداثة واستدامة، وأعتقد أيضاً أن إشراك الشركات والحوار العام يمكن أن يساعدا في هذا التطور" وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
07:26 PM

كبرى الشركات العالمية والمستثمرون الدوليون يشاركون في "دافوس الصحراء" بالرياض

بحضور مستشار الرئيس الأمريكي "كوشنر" على رأس وفد كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قناة "CNBC" الأمريكية إن كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات JPMorgan Chase وCitigroup وBlackRock الامريكية، سيشاركون في مؤتمر "دافوس الصحراء" الذي من المتوقع أن يقام في شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الرياض، كما سيشارك عدد كبير من رجال أعمال ومسؤولين كبار، وشركات كبيرة من روسيا والصين والهند، ومن دول أوروبية وعربية أخرى، يخططون جميعاً لحضور هذا الحدث العالمي المعروف رسمياً باسم مبادرة المستقبل للاستثمار والتي يطلق عليها اسم "دافوس الصحراء".

وقال التقرير: "لقد أكد أكثر من 150 مديراً تنفيذياً حضورهم، وتظهر قائمة الحضور، مشاركة أكثر من 40 مديراً تنفيذياً يمثلون شركات أمريكية".

وأضاف التقرير أن رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي سيحضر إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين يمثلون البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا والشركات التجارية ومقاولي الدفاع من الصين، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية ضمن قائمة المشاركين".

ومن المتوقع أن يحضر جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على رأس وفد أمريكي كبير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، إنه سيشارك في المؤتمر "كجهد لتشجيع التغيير الايجابي الحالي في السعودية؛ حيث يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحقيق تنوع في جعل اقتصاد البلاد لا يعتمد كلياً على النفط".

وكتب "فينك"، على صفحته على موقع "لينكد إن": "أعتقد أن مزيداً من التكامل الاقتصادي والتنويع سيساعدان المملكة العربية السعودية على بناء اقتصاد أكثر حداثة واستدامة، وأعتقد أيضاً أن إشراك الشركات والحوار العام يمكن أن يساعدا في هذا التطور" وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

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