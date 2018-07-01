وأضاف: يُعتبر شهرَا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة، وقيل: "تموز بتغلي المي بالكوز".

وقال عبر حسابه في "تويتر": إن نشاط رياح البوارح المثيرة للغبار مستمر في الشرقية والكويت والعراق، وربما تؤثر على شرق منطقة الرياض.

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن تأثير رياح البوارح مستمر.

المسند: نشاط "البوارح" مستمر في الشرقية ويؤثر على شرق الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-01 أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن تأثير رياح البوارح مستمر. وقال عبر حسابه في "تويتر": إن نشاط رياح البوارح المثيرة للغبار مستمر في الشرقية والكويت والعراق، وربما تؤثر على شرق منطقة الرياض. وأضاف: يُعتبر شهرَا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة، وقيل: "تموز بتغلي المي بالكوز".

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 09:38 AM

اخر تعديل 02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 07:49 AM

المسند: نشاط "البوارح" مستمر في الشرقية ويؤثر على شرق الرياض قال عبر حسابه: يُعتبر شهرَا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة





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أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن تأثير رياح البوارح مستمر.

وقال عبر حسابه في "تويتر": إن نشاط رياح البوارح المثيرة للغبار مستمر في الشرقية والكويت والعراق، وربما تؤثر على شرق منطقة الرياض.

وأضاف: يُعتبر شهرَا يوليو وأغسطس أشد الشهور حرارة، وقيل: "تموز بتغلي المي بالكوز".