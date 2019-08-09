النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تجهز 4 مستشفيات و46 مركزًا صحيًّا في "عرفات"

جهّزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لرعاية الحجاج

جهّزت وزارة الصحة، أربعة مستشفيات في مشعر عرفات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا، وهي: (مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات)، إضافة إلى 46 مركزًا صحيًّا في مشعر عرفات تعمل يوم التاسع من ذي الحجة "يوم الوقفة"، وجهّزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها؛ وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أن مستشفى جبل الرحمة -نظرًا لقربه من جبل الرحمة- يشهد كثافة كبيرة من الحجاج؛ مما يجعلها منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية، وتشمل التخصصات الطبية كافة، وتعمل على مدار الساعة، إضافة إلى أسرّة تنويم يبلغ عددها 140 سريرًا.

وأفادت بأن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية، ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات، وتبلغ أسرّته 236 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سَعته السريرية 300 سرير، إلى جانب المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، الذي يضم طاقمًا طبيًّا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، و4 أسرّة للتنويم، و5 كراسٍ للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ؛ حيث يضم عددًا من أجهزة التنفس الصناعي، وعددًا من أجهزة صدمات القلب، ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي، وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقمًا طبيًّا متكاملًا من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ووفّرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، وتم تطويرها لهذا العام، ويضم كلُّ مركزٍ غرفةً لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرّة لضربات الشمس وصيدلية متكاملة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تجهز 4 مستشفيات و46 مركزًا صحيًّا في "عرفات"
سبق

جهّزت وزارة الصحة، أربعة مستشفيات في مشعر عرفات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا، وهي: (مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات)، إضافة إلى 46 مركزًا صحيًّا في مشعر عرفات تعمل يوم التاسع من ذي الحجة "يوم الوقفة"، وجهّزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها؛ وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أن مستشفى جبل الرحمة -نظرًا لقربه من جبل الرحمة- يشهد كثافة كبيرة من الحجاج؛ مما يجعلها منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية، وتشمل التخصصات الطبية كافة، وتعمل على مدار الساعة، إضافة إلى أسرّة تنويم يبلغ عددها 140 سريرًا.

وأفادت بأن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية، ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات، وتبلغ أسرّته 236 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سَعته السريرية 300 سرير، إلى جانب المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، الذي يضم طاقمًا طبيًّا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، و4 أسرّة للتنويم، و5 كراسٍ للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ؛ حيث يضم عددًا من أجهزة التنفس الصناعي، وعددًا من أجهزة صدمات القلب، ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي، وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقمًا طبيًّا متكاملًا من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ووفّرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، وتم تطويرها لهذا العام، ويضم كلُّ مركزٍ غرفةً لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرّة لضربات الشمس وصيدلية متكاملة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
03:36 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
04:56 PM

"الصحة" تجهز 4 مستشفيات و46 مركزًا صحيًّا في "عرفات"

جهّزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لرعاية الحجاج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
3
1,243

جهّزت وزارة الصحة، أربعة مستشفيات في مشعر عرفات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريرًا، وهي: (مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات)، إضافة إلى 46 مركزًا صحيًّا في مشعر عرفات تعمل يوم التاسع من ذي الحجة "يوم الوقفة"، وجهّزتها بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام.

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز مستشفيات عرفات لاستقبال أي حالات مرضية لمعالجتها؛ وذلك بتجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة التي تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أن مستشفى جبل الرحمة -نظرًا لقربه من جبل الرحمة- يشهد كثافة كبيرة من الحجاج؛ مما يجعلها منطقة متوقعة لحدوث إصابات بين الحجاج تتطلب خدمات علاجية فورية من خلال عياداته الخارجية، وتشمل التخصصات الطبية كافة، وتعمل على مدار الساعة، إضافة إلى أسرّة تنويم يبلغ عددها 140 سريرًا.

وأفادت بأن المستشفى الآخر هو مستشفى نمرة الذي يستقبل جميع الحالات المرضية، ويحوي عيادات خارجية وأقسام تنويم تتسع لـ90 سريرًا، ومستشفى شرق عرفات، وتبلغ أسرّته 236 سريرًا، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سَعته السريرية 300 سرير، إلى جانب المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، الذي يضم طاقمًا طبيًّا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل يحتوي على 11 سريرًا؛ منها سريران للعناية المركزة، و4 أسرّة للتنويم، و5 كراسٍ للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ؛ حيث يضم عددًا من أجهزة التنفس الصناعي، وعددًا من أجهزة صدمات القلب، ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، بالإضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي، وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة، ويضم المستشفى الميداني طاقمًا طبيًّا متكاملًا من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض؛ لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

ووفّرت "الصحة" 46 مركزًا صحيًّا مجهزًا تجهيزًا عاليًا، وتم تطويرها لهذا العام، ويضم كلُّ مركزٍ غرفةً لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرّة لضربات الشمس وصيدلية متكاملة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,627
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,631
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,721

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة