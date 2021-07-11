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الملحم لـ "سبق" : أنا ضد بقاء "مارتينيز" مع النصر .. ورحيل (أمرابط) حق مشروع

طالب بمنح "الصليهم " و "الحسن" مساحة أكبر وقال إن هدف إدارة "مسلي" اللقب الآسيوي

قال الناقد الرياضي عادل الملحم ، إن النصر يضع اللقب الآسيوي أول اهتمامه للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 ، وإن الإدارة الشابة بقيادة مسلي آل معمر تعمل جاهدة لتحقيق ذلك وإسعاد جماهير "العالمي".

وعما يتردد إعلاميًا حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن البيت النصراوي قال الملحم في تصريح لـ "سبق" : رحيل أمرابط لأي نادٍ حق مشروع فهو ( أي أمرابط) لاعب محترف ويبحث عن العرض الأفضل، وحقيقة لو القرار بيدي لأبدلت جلد الفريق، وأعلنت رحيل المحترفين الأجانب غير الفاعلين والمؤثرين على خريطة الفريق، وأولهم الأرجنتيني "مارتينيز" فأنا لست مع بقاء اللاعب إذا لم يضف للفريق ويُسهم في تحقيق الإنجازات، وجلب الأفضل".

وأشاد الملحم بالحضور اللافت للاعبي النصر عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن اللافت، مطالبًا منحهم مساحة أكبر في اللعب كأساسيين.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الملحم لـ "سبق" : أنا ضد بقاء "مارتينيز" مع النصر .. ورحيل (أمرابط) حق مشروع
سبق

قال الناقد الرياضي عادل الملحم ، إن النصر يضع اللقب الآسيوي أول اهتمامه للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 ، وإن الإدارة الشابة بقيادة مسلي آل معمر تعمل جاهدة لتحقيق ذلك وإسعاد جماهير "العالمي".

وعما يتردد إعلاميًا حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن البيت النصراوي قال الملحم في تصريح لـ "سبق" : رحيل أمرابط لأي نادٍ حق مشروع فهو ( أي أمرابط) لاعب محترف ويبحث عن العرض الأفضل، وحقيقة لو القرار بيدي لأبدلت جلد الفريق، وأعلنت رحيل المحترفين الأجانب غير الفاعلين والمؤثرين على خريطة الفريق، وأولهم الأرجنتيني "مارتينيز" فأنا لست مع بقاء اللاعب إذا لم يضف للفريق ويُسهم في تحقيق الإنجازات، وجلب الأفضل".

وأشاد الملحم بالحضور اللافت للاعبي النصر عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن اللافت، مطالبًا منحهم مساحة أكبر في اللعب كأساسيين.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:37 AM

الملحم لـ "سبق" : أنا ضد بقاء "مارتينيز" مع النصر .. ورحيل (أمرابط) حق مشروع

طالب بمنح "الصليهم " و "الحسن" مساحة أكبر وقال إن هدف إدارة "مسلي" اللقب الآسيوي

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أحمد سرور - الرياض
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قال الناقد الرياضي عادل الملحم ، إن النصر يضع اللقب الآسيوي أول اهتمامه للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 ، وإن الإدارة الشابة بقيادة مسلي آل معمر تعمل جاهدة لتحقيق ذلك وإسعاد جماهير "العالمي".

وعما يتردد إعلاميًا حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن البيت النصراوي قال الملحم في تصريح لـ "سبق" : رحيل أمرابط لأي نادٍ حق مشروع فهو ( أي أمرابط) لاعب محترف ويبحث عن العرض الأفضل، وحقيقة لو القرار بيدي لأبدلت جلد الفريق، وأعلنت رحيل المحترفين الأجانب غير الفاعلين والمؤثرين على خريطة الفريق، وأولهم الأرجنتيني "مارتينيز" فأنا لست مع بقاء اللاعب إذا لم يضف للفريق ويُسهم في تحقيق الإنجازات، وجلب الأفضل".

وأشاد الملحم بالحضور اللافت للاعبي النصر عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن اللافت، مطالبًا منحهم مساحة أكبر في اللعب كأساسيين.

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