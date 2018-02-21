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بالصور.. اللقيمات تزيح القهوة والتمر من عرش أفضل أطعمة "الجنادرية"

إقبال كبير عليها من زوار المهرجان

لأعوام طويلة من تاريخ مهرجان الجنادرية تصدرت القهوة والتمر قائمة المشروبات والمأكولات المفضلة لدى جمهور المهرجان، بالإضافة إلى الزوار من المقيمين والأجانب، إلى أن حضرت اللقيمات الشعبية والمطورة بأحدث الأجهزة وأطيب النكهات، وحضورها بقوة في هذا العام "الجنادرية 32".

وتعتبر حلوى اللقيمات الشهيرة في المطبخ الشعبي السعودي من أكثر الحلويات التي يقبل عليها المواطنون نطرا لخفتها وارتباطها بالتراث وبالجدات اللواتي أجدن صناعتها.

وفي الجنادرية هذا العام يوجد عشرات المحلات والأماكن التي تبيع اللقيمات ومنهم المواطنون والمقيمون، وأضحت تصنع بماكينات آلية ويضاف إليها النكهات مثل العسل والشيكولاتة وجوز الهند بدلا من السمسم والحبة السوداء، ونالت حظاً وافراً من الإقبال الجماهيري في دورة المهرجان هذا العام.

أحمد العبدالكريم صانع سعودي للقيمات يقول: نحضر يوميا 100 كيلوجرام من الطحين لصناعة الليقمات في الجنادرية ووجدنا هذا العام إقبالاً كثيفاً لم نعهده من قبل.

من ناحيتها قالت نوف أبا الخيل: اللقيمات "وحشتنا" فلم نعد نصنعها في المنزل بل نحضرها جاهزة وهنا في المهرجان نشتريها ونأكلها لطعمها اللذيذ وتحضيرها السريع ونكهاتها الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. اللقيمات تزيح القهوة والتمر من عرش أفضل أطعمة "الجنادرية"
سبق

لأعوام طويلة من تاريخ مهرجان الجنادرية تصدرت القهوة والتمر قائمة المشروبات والمأكولات المفضلة لدى جمهور المهرجان، بالإضافة إلى الزوار من المقيمين والأجانب، إلى أن حضرت اللقيمات الشعبية والمطورة بأحدث الأجهزة وأطيب النكهات، وحضورها بقوة في هذا العام "الجنادرية 32".

وتعتبر حلوى اللقيمات الشهيرة في المطبخ الشعبي السعودي من أكثر الحلويات التي يقبل عليها المواطنون نطرا لخفتها وارتباطها بالتراث وبالجدات اللواتي أجدن صناعتها.

وفي الجنادرية هذا العام يوجد عشرات المحلات والأماكن التي تبيع اللقيمات ومنهم المواطنون والمقيمون، وأضحت تصنع بماكينات آلية ويضاف إليها النكهات مثل العسل والشيكولاتة وجوز الهند بدلا من السمسم والحبة السوداء، ونالت حظاً وافراً من الإقبال الجماهيري في دورة المهرجان هذا العام.

أحمد العبدالكريم صانع سعودي للقيمات يقول: نحضر يوميا 100 كيلوجرام من الطحين لصناعة الليقمات في الجنادرية ووجدنا هذا العام إقبالاً كثيفاً لم نعهده من قبل.

من ناحيتها قالت نوف أبا الخيل: اللقيمات "وحشتنا" فلم نعد نصنعها في المنزل بل نحضرها جاهزة وهنا في المهرجان نشتريها ونأكلها لطعمها اللذيذ وتحضيرها السريع ونكهاتها الجديدة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
06:14 PM

بالصور.. اللقيمات تزيح القهوة والتمر من عرش أفضل أطعمة "الجنادرية"

إقبال كبير عليها من زوار المهرجان

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خالد خليل - الرياض
15
14,927

لأعوام طويلة من تاريخ مهرجان الجنادرية تصدرت القهوة والتمر قائمة المشروبات والمأكولات المفضلة لدى جمهور المهرجان، بالإضافة إلى الزوار من المقيمين والأجانب، إلى أن حضرت اللقيمات الشعبية والمطورة بأحدث الأجهزة وأطيب النكهات، وحضورها بقوة في هذا العام "الجنادرية 32".

وتعتبر حلوى اللقيمات الشهيرة في المطبخ الشعبي السعودي من أكثر الحلويات التي يقبل عليها المواطنون نطرا لخفتها وارتباطها بالتراث وبالجدات اللواتي أجدن صناعتها.

وفي الجنادرية هذا العام يوجد عشرات المحلات والأماكن التي تبيع اللقيمات ومنهم المواطنون والمقيمون، وأضحت تصنع بماكينات آلية ويضاف إليها النكهات مثل العسل والشيكولاتة وجوز الهند بدلا من السمسم والحبة السوداء، ونالت حظاً وافراً من الإقبال الجماهيري في دورة المهرجان هذا العام.

أحمد العبدالكريم صانع سعودي للقيمات يقول: نحضر يوميا 100 كيلوجرام من الطحين لصناعة الليقمات في الجنادرية ووجدنا هذا العام إقبالاً كثيفاً لم نعهده من قبل.

من ناحيتها قالت نوف أبا الخيل: اللقيمات "وحشتنا" فلم نعد نصنعها في المنزل بل نحضرها جاهزة وهنا في المهرجان نشتريها ونأكلها لطعمها اللذيذ وتحضيرها السريع ونكهاتها الجديدة.

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