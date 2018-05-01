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"الأرصاد": هطول أمطار رعديّة على مناطق المملكة

تُسبق بنشاط في الرياح السطحية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، الرياض، الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعديّة على مناطق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، الرياض، الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
08:10 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعديّة على مناطق المملكة

تُسبق بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعديّة تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، الرياض، الباحة، عسير، جازان، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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