النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.

الصين

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين
سبق

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.

الصين

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:30 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
79

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.

الصين

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,614
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة