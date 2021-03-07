كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.
الصين
سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-07
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.
الصين
سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:30 AM
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.
الصين
سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.