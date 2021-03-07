كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة و13 حالة بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.471، فيما بلغ مجموع الوفيات 1634.

الصين

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 89975؛ في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.