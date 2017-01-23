النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير البرازيل

بمناسبة انتهاء عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا، الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير البرازيل
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا، الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:28 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل سفير البرازيل

بمناسبة انتهاء عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,457

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا، الذي ودّع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,648
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,335
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,574
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,503

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة