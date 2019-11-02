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فريق الـ49 مبدعاً.. الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية

7 مرشحين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح البلاد للعالم

أطلقت الإمارات، اليوم السبت، مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".

وأضاف محمد بن راشد أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وأشار "ابن راشد" إلى أنه سيتم تشكل فريق من 49 مبدعاً إماراتياً، يضم 7 مبدعين من كل إمارة؛ للمساعدة في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال بشأن هذه الهوية وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "نروي من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

بدوره، علق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا.. سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم.. نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي".

الإمارات مشروع الهوية الإعلامية المرئية

الرئيسية/ محطات

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فريق الـ49 مبدعاً.. الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية
سبق

أطلقت الإمارات، اليوم السبت، مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".

وأضاف محمد بن راشد أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وأشار "ابن راشد" إلى أنه سيتم تشكل فريق من 49 مبدعاً إماراتياً، يضم 7 مبدعين من كل إمارة؛ للمساعدة في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال بشأن هذه الهوية وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "نروي من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

بدوره، علق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا.. سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم.. نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي".

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
03:16 PM

فريق الـ49 مبدعاً.. الإمارات تطلق مشروع الهوية الإعلامية المرئية

7 مرشحين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح البلاد للعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الإمارات، اليوم السبت، مشروع الهوية الإعلامية المرئية للدولة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نطلق اليوم مشروعاً وطنياً جديداً هدفه نقل قصة الإمارات للعالم".

وأضاف محمد بن راشد أن مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات يعبر عن "تفردنا وتميزنا وقيمنا وقصة دولتنا، ونعبر فيها نحو مستقبل متجدد".

وأشار "ابن راشد" إلى أنه سيتم تشكل فريق من 49 مبدعاً إماراتياً، يضم 7 مبدعين من كل إمارة؛ للمساعدة في تصميم الهوية الجديدة لدولة الإمارات.

وقال بشأن هذه الهوية وفق ما نقلته "روسيا اليوم": "نروي من خلالها قصتنا للعالم، وهدفنا إطلاقها قبل نهاية العام، لتبدأ عشريتنا التنموية في 2020 بشكل جديد وهوية متجددة".

بدوره، علق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "أطلقنا اليوم مبادرة لإعداد هوية إعلامية لدولتنا.. سيجتمع 7 مبدعين من كل إمارة لتصميم هوية تنقل قصة نجاح الإمارات للعالم.. نحن في قلب الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي".

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