النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 4500 معاق يستفيدون من العلاج الطبيعي بجمعية "حركية"

تمكّن المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة دون عناء

استفاد 403 من المعاقين والمعاقات من برنامج التأهيل العلاجي والصحي الذي تنفذه جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة 4531 مستفيداً ومستفيدة منذ نشأة البرنامج. وذلك لتمكين المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة وبدون مشقة وعناء، وتحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، وتعديل الحالة الجسمية لهم؛ لمساعدتهم على القيام ببعـض المهـام بأنفسهم، كالانتقال مـن الكرسـي المتحــرك للســرير، وغيرهــا مــن الاحتياجات اليوميــة التــي تتطلــب تدريــبا وتأهيــلا علاجــيا.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدورة التأهيلية المكوّنة من 12 جلسة علاجية بلغت 2400 ريال. حيث حرصت "حركية" على التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية لذوي الإعاقة، التي اشتملت على العلاج الطبيعي وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والبرامج الصحية كشف (النظر والأسنان والعيون)، إضافة إلى التحاليل الطبية، والتدريبات الرياضية.
ويعد برنامج التأهيل العلاجي والصحي أحد البرامج الأساسية السنوية في "حركية"، وهو جزء من عملية التأهيل الشامل المستمر، وأحد أركانها الأساسية. حيث تعمل من خلال هذا البرنامج للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها. واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

كما دعت "حركية" الميسورين للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع التأهيل العلاجي والصحي من خلال التبرع بقيمة 12 جلسة للمعاق وقدرها 2400 ريال، أو بما تجود به أنفسهم، وذلك عبر حسابات الجمعية البنكية أو متجر حركية الإلكتروني
https://store.harakia.org.sa/

جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أكثر من 4500 معاق يستفيدون من العلاج الطبيعي بجمعية "حركية"
سبق

استفاد 403 من المعاقين والمعاقات من برنامج التأهيل العلاجي والصحي الذي تنفذه جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة 4531 مستفيداً ومستفيدة منذ نشأة البرنامج. وذلك لتمكين المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة وبدون مشقة وعناء، وتحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، وتعديل الحالة الجسمية لهم؛ لمساعدتهم على القيام ببعـض المهـام بأنفسهم، كالانتقال مـن الكرسـي المتحــرك للســرير، وغيرهــا مــن الاحتياجات اليوميــة التــي تتطلــب تدريــبا وتأهيــلا علاجــيا.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدورة التأهيلية المكوّنة من 12 جلسة علاجية بلغت 2400 ريال. حيث حرصت "حركية" على التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية لذوي الإعاقة، التي اشتملت على العلاج الطبيعي وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والبرامج الصحية كشف (النظر والأسنان والعيون)، إضافة إلى التحاليل الطبية، والتدريبات الرياضية.
ويعد برنامج التأهيل العلاجي والصحي أحد البرامج الأساسية السنوية في "حركية"، وهو جزء من عملية التأهيل الشامل المستمر، وأحد أركانها الأساسية. حيث تعمل من خلال هذا البرنامج للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها. واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

كما دعت "حركية" الميسورين للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع التأهيل العلاجي والصحي من خلال التبرع بقيمة 12 جلسة للمعاق وقدرها 2400 ريال، أو بما تجود به أنفسهم، وذلك عبر حسابات الجمعية البنكية أو متجر حركية الإلكتروني
https://store.harakia.org.sa/

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
03:02 PM

أكثر من 4500 معاق يستفيدون من العلاج الطبيعي بجمعية "حركية"

تمكّن المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة دون عناء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
52

استفاد 403 من المعاقين والمعاقات من برنامج التأهيل العلاجي والصحي الذي تنفذه جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة 4531 مستفيداً ومستفيدة منذ نشأة البرنامج. وذلك لتمكين المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة وبدون مشقة وعناء، وتحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، وتعديل الحالة الجسمية لهم؛ لمساعدتهم على القيام ببعـض المهـام بأنفسهم، كالانتقال مـن الكرسـي المتحــرك للســرير، وغيرهــا مــن الاحتياجات اليوميــة التــي تتطلــب تدريــبا وتأهيــلا علاجــيا.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدورة التأهيلية المكوّنة من 12 جلسة علاجية بلغت 2400 ريال. حيث حرصت "حركية" على التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية لذوي الإعاقة، التي اشتملت على العلاج الطبيعي وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والبرامج الصحية كشف (النظر والأسنان والعيون)، إضافة إلى التحاليل الطبية، والتدريبات الرياضية.
ويعد برنامج التأهيل العلاجي والصحي أحد البرامج الأساسية السنوية في "حركية"، وهو جزء من عملية التأهيل الشامل المستمر، وأحد أركانها الأساسية. حيث تعمل من خلال هذا البرنامج للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها. واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

كما دعت "حركية" الميسورين للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع التأهيل العلاجي والصحي من خلال التبرع بقيمة 12 جلسة للمعاق وقدرها 2400 ريال، أو بما تجود به أنفسهم، وذلك عبر حسابات الجمعية البنكية أو متجر حركية الإلكتروني
https://store.harakia.org.sa/

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,479
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,190
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,272
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,974

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة