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وفاة المقرئ الشيخ "محمود سكر" أقدم معلمي القرآن في المملكة

نعته جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض

توفي اليوم الجمعة المقرئ الشيخ محمود سكر في العاصمة المصرية القاهرة، ونعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وأعلنت جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض في تصريح صحفي، وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز التسعين عامًا في القاهرة؛ موضحة أنه كان عَلَمًا من أعلام القراء والمعلمين في السعودية.

وأشارت الجمعية إلى أن المقرئ محمود سكر كان محبًا للقرآن الكريم وأهله؛ مجتهدًا في تعليمه؛ لافتة إلى أنه بذل من أجل ذلك وقته وجهده، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

وكان الشيخ الهذلول نائب رئيس جمعية "مكنون"، قد زار الشيخ محمود سكر في منزله بالقاهرة؛ من أجل الاطمئنان على صحته؛ حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد كتاب الله للمسلمين.

وفاة الشيخ محمود سكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة المقرئ الشيخ "محمود سكر" أقدم معلمي القرآن في المملكة
سبق

توفي اليوم الجمعة المقرئ الشيخ محمود سكر في العاصمة المصرية القاهرة، ونعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وأعلنت جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض في تصريح صحفي، وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز التسعين عامًا في القاهرة؛ موضحة أنه كان عَلَمًا من أعلام القراء والمعلمين في السعودية.

وأشارت الجمعية إلى أن المقرئ محمود سكر كان محبًا للقرآن الكريم وأهله؛ مجتهدًا في تعليمه؛ لافتة إلى أنه بذل من أجل ذلك وقته وجهده، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

وكان الشيخ الهذلول نائب رئيس جمعية "مكنون"، قد زار الشيخ محمود سكر في منزله بالقاهرة؛ من أجل الاطمئنان على صحته؛ حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد كتاب الله للمسلمين.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:25 PM

وفاة المقرئ الشيخ "محمود سكر" أقدم معلمي القرآن في المملكة

نعته جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي اليوم الجمعة المقرئ الشيخ محمود سكر في العاصمة المصرية القاهرة، ونعاه طلابه وتلاميذه والدعاة والحفظة الذين تتلمذوا على يديه.

وأعلنت جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالرياض في تصريح صحفي، وفاة الشيخ محمود سكر عن عمر ناهز التسعين عامًا في القاهرة؛ موضحة أنه كان عَلَمًا من أعلام القراء والمعلمين في السعودية.

وأشارت الجمعية إلى أن المقرئ محمود سكر كان محبًا للقرآن الكريم وأهله؛ مجتهدًا في تعليمه؛ لافتة إلى أنه بذل من أجل ذلك وقته وجهده، مقدمة التعازي إلى محبيه وطلابه في كل مكان.

وكان الشيخ الهذلول نائب رئيس جمعية "مكنون"، قد زار الشيخ محمود سكر في منزله بالقاهرة؛ من أجل الاطمئنان على صحته؛ حيث يعتبر أحد أبرز القراء الذين ساهموا في تعليم تجويد كتاب الله للمسلمين.

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