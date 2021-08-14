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مدرسة دنماركية بدون فصول أو مقاعد دراسية.. شاهد كيف تكون

للتعليم والإبداع في 40 عامًا قادمة.. وبتكلفة 12 مليون يورو

تأمل الدنمارك بأن ترسي قواعد نظام تعليمي في المدارس، يوفر للتلاميذ بيئة مناسبة للتفوُّق والإبداع، وشيّدت من أجل هذه الغاية مدرسة نموذجية في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد.

قاعات مجهَّزة حسب المواد الدراسية
وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن مدرسة "فيللو"، التي سُمّيت باسم الفنان المحلي أوتو فيللو، ستصبح قريبًا مكانًا لـ900 تلميذ، وتم تصميم هذه المدرسة بدون فصول دراسية، أو حتى بدون مقاعد دراسية، وعوضًا عن ذلك ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

وليس ثمة ما يثير الحيرة والارتباك لدى التلاميذ فيما يتعيّن عليهم القيام به.. هذا ما يؤكده مدير المدرسة موتن مولر جنسن، الذي قال: "من الواضح أن الغرف مصممة؛ لتكون مخصصة لمادة دراسية بعينها".

المدرسة التي تم تصميمها لتكون جميلة، وتخدم الهدف الذي بُنيت من أجله، استُخدمت في بنائها المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ، وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان؛ فيشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

إريك بول، رئيس بلدية فاردي، يشعر بكثير من التفاؤل بأن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي، يستجيب لمتطلبات المستقبل. لافتًا إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

وقال إريك بول: "من الأهمية بمكان أن نخطط لثلاثين أو أربعين عامًا قادمة". (فيديو)

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مدرسة دنماركية بدون فصول أو مقاعد دراسية.. شاهد كيف تكون
سبق

تأمل الدنمارك بأن ترسي قواعد نظام تعليمي في المدارس، يوفر للتلاميذ بيئة مناسبة للتفوُّق والإبداع، وشيّدت من أجل هذه الغاية مدرسة نموذجية في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد.

قاعات مجهَّزة حسب المواد الدراسية
وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن مدرسة "فيللو"، التي سُمّيت باسم الفنان المحلي أوتو فيللو، ستصبح قريبًا مكانًا لـ900 تلميذ، وتم تصميم هذه المدرسة بدون فصول دراسية، أو حتى بدون مقاعد دراسية، وعوضًا عن ذلك ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

وليس ثمة ما يثير الحيرة والارتباك لدى التلاميذ فيما يتعيّن عليهم القيام به.. هذا ما يؤكده مدير المدرسة موتن مولر جنسن، الذي قال: "من الواضح أن الغرف مصممة؛ لتكون مخصصة لمادة دراسية بعينها".

المدرسة التي تم تصميمها لتكون جميلة، وتخدم الهدف الذي بُنيت من أجله، استُخدمت في بنائها المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ، وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان؛ فيشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

إريك بول، رئيس بلدية فاردي، يشعر بكثير من التفاؤل بأن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي، يستجيب لمتطلبات المستقبل. لافتًا إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

وقال إريك بول: "من الأهمية بمكان أن نخطط لثلاثين أو أربعين عامًا قادمة". (فيديو)

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
01:44 AM

مدرسة دنماركية بدون فصول أو مقاعد دراسية.. شاهد كيف تكون

للتعليم والإبداع في 40 عامًا قادمة.. وبتكلفة 12 مليون يورو

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أيمن حسن - الرياض
1
7,147

تأمل الدنمارك بأن ترسي قواعد نظام تعليمي في المدارس، يوفر للتلاميذ بيئة مناسبة للتفوُّق والإبداع، وشيّدت من أجل هذه الغاية مدرسة نموذجية في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد.

قاعات مجهَّزة حسب المواد الدراسية
وحسب موقع "يورو نيوز"، فإن مدرسة "فيللو"، التي سُمّيت باسم الفنان المحلي أوتو فيللو، ستصبح قريبًا مكانًا لـ900 تلميذ، وتم تصميم هذه المدرسة بدون فصول دراسية، أو حتى بدون مقاعد دراسية، وعوضًا عن ذلك ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

وليس ثمة ما يثير الحيرة والارتباك لدى التلاميذ فيما يتعيّن عليهم القيام به.. هذا ما يؤكده مدير المدرسة موتن مولر جنسن، الذي قال: "من الواضح أن الغرف مصممة؛ لتكون مخصصة لمادة دراسية بعينها".

المدرسة التي تم تصميمها لتكون جميلة، وتخدم الهدف الذي بُنيت من أجله، استُخدمت في بنائها المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ، وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان؛ فيشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

إريك بول، رئيس بلدية فاردي، يشعر بكثير من التفاؤل بأن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي، يستجيب لمتطلبات المستقبل. لافتًا إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

وقال إريك بول: "من الأهمية بمكان أن نخطط لثلاثين أو أربعين عامًا قادمة". (فيديو)

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