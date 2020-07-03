النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية المسفلة" تصادر 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

ضمن حملاتها الميدانية للقضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 15 مبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخردوات والملابس القديمة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط خردوات وملابس قديمة يتم التسويق لها وبيعها في 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر.

و أكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية المسفلة" تصادر 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة
سبق

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 15 مبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخردوات والملابس القديمة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط خردوات وملابس قديمة يتم التسويق لها وبيعها في 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر.

و أكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
10:33 PM

"بلدية المسفلة" تصادر 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

ضمن حملاتها الميدانية للقضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
2,409

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 15 مبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخردوات والملابس القديمة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط خردوات وملابس قديمة يتم التسويق لها وبيعها في 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر.

و أكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,697
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبیلة وامتداد العنف الأسري

القبیلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة