"اليحيان" يرزق بـ "فهد"

رزق ثامر بن فهد اليحيان من منسوبي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمولودٍ قرر وحرمه تسميته "فهد"، لينضم إلى شقيقيه عبد العزيز وحمد.
رزق ثامر بن فهد اليحيان من منسوبي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمولودٍ قرر وحرمه تسميته "فهد"، لينضم إلى شقيقيه عبد العزيز وحمد.
رزق ثامر بن فهد اليحيان من منسوبي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمولودٍ قرر وحرمه تسميته "فهد"، لينضم إلى شقيقيه عبد العزيز وحمد.
رزق ثامر بن فهد اليحيان من منسوبي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمولودٍ قرر وحرمه تسميته "فهد"، لينضم إلى شقيقيه عبد العزيز وحمد.