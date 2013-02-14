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"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحكومة الألمانية تقرر رفع معظم قيود "كورونا" بداية مارس

بالتزامن مع رصد تراجع واضح في معدل الإصابات بالفيروس

قررت الحكومة الألمانية رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من شهر مارس القادم تزامناً مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس كورونا بشكل طفيف في واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا.

وأبلغت ألمانيا عن تسجيل 76465 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، بانخفاض 20 % عن نفس اليوم الأسبوع الماضي، كما انخفض معدل الإصابة بالعدوى لمدة 7 أيام لكل 100 ألف شخص إلى 1460 من 1467 يوم الأحد.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء الولايات الفيدرالية، يوم الأربعاء، لمناقشة إجراءات التخفيف.

وأظهرت مسودة أعدت للاجتماع، اطلعت عليها "رويترز"، أن من بين الخطوات المحتملة إسقاط متطلبات المتسوّقين في المتاجر غير الضرورية بخصوص إظهار دليل التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية.

تضمنت المسودة أيضاً خططاً لزيادة عدد الأشخاص المسموح بهم في التجمعات الداخلية الخاصة إلى 20 شخصاً إذا تم تطعيمهم جميعاً.

وأظهرت المسودة أنه في المرحلة الثانية من التسهيلات؛ يمكن إعادة فتح النوادي الليلية وسيسمح للألمان غير المطعمين بدخول المطاعم اعتبارًا من 4 مارس، مع الإبقاء على شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

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الحكومة الألمانية تقرر رفع معظم قيود "كورونا" بداية مارس
سبق

قررت الحكومة الألمانية رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من شهر مارس القادم تزامناً مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس كورونا بشكل طفيف في واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا.

وأبلغت ألمانيا عن تسجيل 76465 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، بانخفاض 20 % عن نفس اليوم الأسبوع الماضي، كما انخفض معدل الإصابة بالعدوى لمدة 7 أيام لكل 100 ألف شخص إلى 1460 من 1467 يوم الأحد.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء الولايات الفيدرالية، يوم الأربعاء، لمناقشة إجراءات التخفيف.

وأظهرت مسودة أعدت للاجتماع، اطلعت عليها "رويترز"، أن من بين الخطوات المحتملة إسقاط متطلبات المتسوّقين في المتاجر غير الضرورية بخصوص إظهار دليل التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية.

تضمنت المسودة أيضاً خططاً لزيادة عدد الأشخاص المسموح بهم في التجمعات الداخلية الخاصة إلى 20 شخصاً إذا تم تطعيمهم جميعاً.

وأظهرت المسودة أنه في المرحلة الثانية من التسهيلات؛ يمكن إعادة فتح النوادي الليلية وسيسمح للألمان غير المطعمين بدخول المطاعم اعتبارًا من 4 مارس، مع الإبقاء على شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:00 PM

الحكومة الألمانية تقرر رفع معظم قيود "كورونا" بداية مارس

بالتزامن مع رصد تراجع واضح في معدل الإصابات بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الحكومة الألمانية رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من شهر مارس القادم تزامناً مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس كورونا بشكل طفيف في واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا.

وأبلغت ألمانيا عن تسجيل 76465 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، بانخفاض 20 % عن نفس اليوم الأسبوع الماضي، كما انخفض معدل الإصابة بالعدوى لمدة 7 أيام لكل 100 ألف شخص إلى 1460 من 1467 يوم الأحد.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورؤساء الولايات الفيدرالية، يوم الأربعاء، لمناقشة إجراءات التخفيف.

وأظهرت مسودة أعدت للاجتماع، اطلعت عليها "رويترز"، أن من بين الخطوات المحتملة إسقاط متطلبات المتسوّقين في المتاجر غير الضرورية بخصوص إظهار دليل التطعيم أو نتيجة اختبار سلبية.

تضمنت المسودة أيضاً خططاً لزيادة عدد الأشخاص المسموح بهم في التجمعات الداخلية الخاصة إلى 20 شخصاً إذا تم تطعيمهم جميعاً.

وأظهرت المسودة أنه في المرحلة الثانية من التسهيلات؛ يمكن إعادة فتح النوادي الليلية وسيسمح للألمان غير المطعمين بدخول المطاعم اعتبارًا من 4 مارس، مع الإبقاء على شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

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