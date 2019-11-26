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نهاية مأساوية .. عايره بهروب شقيقته فانتقم منه بطريقة مروعة

الشرطة الهندية: كان يزعجه ويعايره هو وعائلته بشأن هذا الزواج

انتهت قصة حب بمأساة في ولاية بنجاب الهندية، حين قُتل شاب عمره 16 عاماً بوحشية بالغة بعد هروب أخيه مع أخت القاتل، من أجل الزواج رغماً عن رغبة العائلة.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، وقعت الحادثة في مدينة "مانسا"، بولاية بنجاب الشمالية، وقالت الشرطة، إن الجناة ربطوا الشاب الضحية جاسبريت سينغ؛ إلى عمود في مطحنة أرز مهجورة، ثم صبوا عليه البنزين، وأشعلوا فيه النيران، وقبضت الشرطة على 3 مشتبه فيهم في الجريمة المروّعة.

وأوضح مركز الشرطة، أن المأساة بدأت منذ عامين، عندما دخل الأخ الأكبر للضحية، سوخييت سينغ؛ في علاقة مع أخت أحد المشتبه فيهم، وطلب من أسرتها الزواج منها، فرفضت أسرة الفتاة، وبعدها هرب العشيقان إلى مدينة أخرى، وتزوجا وأنجبا طفلاً، ولم تسمح أسرة الفتاة للزوجين بالعودة إلى مسقط رأسهما.

ونقلت الشرطة عن مصادر، أن الضحية جاسبريت سينغ؛ كان يغيظ شقيق الفتاة ويعايره بعلاقة أخته مع أخيه الأكبر وهروبها معه، وهو ما تسبّب في وقوع الهجوم الوحشي.

واستشهدت الشرطة بادعاءات أقارب القاتل، بأن الشاب "كان يزعجه ويعايره هو وعائلته بشأن هذا الزواج"، ويعاود القول إن الزوجين سيعودان ويعيشان مع العائلة قريباً.

وقال تيندر كور؛ رئيس لجنة Castes في ولاية بنجاب: "لا شك أن هذا الحادث وحشي. إنها جريمة قتل بدم بارد. يجب معاقبة الجناة حسب القانون".

الشرطة الهندية قتل

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نهاية مأساوية .. عايره بهروب شقيقته فانتقم منه بطريقة مروعة
سبق

انتهت قصة حب بمأساة في ولاية بنجاب الهندية، حين قُتل شاب عمره 16 عاماً بوحشية بالغة بعد هروب أخيه مع أخت القاتل، من أجل الزواج رغماً عن رغبة العائلة.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، وقعت الحادثة في مدينة "مانسا"، بولاية بنجاب الشمالية، وقالت الشرطة، إن الجناة ربطوا الشاب الضحية جاسبريت سينغ؛ إلى عمود في مطحنة أرز مهجورة، ثم صبوا عليه البنزين، وأشعلوا فيه النيران، وقبضت الشرطة على 3 مشتبه فيهم في الجريمة المروّعة.

وأوضح مركز الشرطة، أن المأساة بدأت منذ عامين، عندما دخل الأخ الأكبر للضحية، سوخييت سينغ؛ في علاقة مع أخت أحد المشتبه فيهم، وطلب من أسرتها الزواج منها، فرفضت أسرة الفتاة، وبعدها هرب العشيقان إلى مدينة أخرى، وتزوجا وأنجبا طفلاً، ولم تسمح أسرة الفتاة للزوجين بالعودة إلى مسقط رأسهما.

ونقلت الشرطة عن مصادر، أن الضحية جاسبريت سينغ؛ كان يغيظ شقيق الفتاة ويعايره بعلاقة أخته مع أخيه الأكبر وهروبها معه، وهو ما تسبّب في وقوع الهجوم الوحشي.

واستشهدت الشرطة بادعاءات أقارب القاتل، بأن الشاب "كان يزعجه ويعايره هو وعائلته بشأن هذا الزواج"، ويعاود القول إن الزوجين سيعودان ويعيشان مع العائلة قريباً.

وقال تيندر كور؛ رئيس لجنة Castes في ولاية بنجاب: "لا شك أن هذا الحادث وحشي. إنها جريمة قتل بدم بارد. يجب معاقبة الجناة حسب القانون".

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:52 AM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:43 PM

نهاية مأساوية .. عايره بهروب شقيقته فانتقم منه بطريقة مروعة

الشرطة الهندية: كان يزعجه ويعايره هو وعائلته بشأن هذا الزواج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت قصة حب بمأساة في ولاية بنجاب الهندية، حين قُتل شاب عمره 16 عاماً بوحشية بالغة بعد هروب أخيه مع أخت القاتل، من أجل الزواج رغماً عن رغبة العائلة.

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، وقعت الحادثة في مدينة "مانسا"، بولاية بنجاب الشمالية، وقالت الشرطة، إن الجناة ربطوا الشاب الضحية جاسبريت سينغ؛ إلى عمود في مطحنة أرز مهجورة، ثم صبوا عليه البنزين، وأشعلوا فيه النيران، وقبضت الشرطة على 3 مشتبه فيهم في الجريمة المروّعة.

وأوضح مركز الشرطة، أن المأساة بدأت منذ عامين، عندما دخل الأخ الأكبر للضحية، سوخييت سينغ؛ في علاقة مع أخت أحد المشتبه فيهم، وطلب من أسرتها الزواج منها، فرفضت أسرة الفتاة، وبعدها هرب العشيقان إلى مدينة أخرى، وتزوجا وأنجبا طفلاً، ولم تسمح أسرة الفتاة للزوجين بالعودة إلى مسقط رأسهما.

ونقلت الشرطة عن مصادر، أن الضحية جاسبريت سينغ؛ كان يغيظ شقيق الفتاة ويعايره بعلاقة أخته مع أخيه الأكبر وهروبها معه، وهو ما تسبّب في وقوع الهجوم الوحشي.

واستشهدت الشرطة بادعاءات أقارب القاتل، بأن الشاب "كان يزعجه ويعايره هو وعائلته بشأن هذا الزواج"، ويعاود القول إن الزوجين سيعودان ويعيشان مع العائلة قريباً.

وقال تيندر كور؛ رئيس لجنة Castes في ولاية بنجاب: "لا شك أن هذا الحادث وحشي. إنها جريمة قتل بدم بارد. يجب معاقبة الجناة حسب القانون".

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