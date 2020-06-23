الكويت تعلن شفاء 534 حالة من كورونا

وصل عدد حالات التعافي في البلاد إلى 32304

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد 19) في دولة الكويت 32304، بعد تعافي 534 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت (الصحة) في بيان، تماثُل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.