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الدوريات تواصل عودتها: النمساوي مطلع يونيو.. والكوستاريكي في مايو

أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان إيبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، أفترض أنه يمكننا مواصلة البطولة في الأسبوع الأول من يونيو".

ويتوقع أن تعاود الأندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.

كما أعلن اتحاد أندية الدرجة الأولى في كوستاريكا لكرة القدم (يونافوت) أمس الاثنين، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في 20 مايو الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة، على أن تنتهي منافساتها في الأول من يوليو، وذلك بمعدل مباراتين في الأسبوع لكل فريق.

وتوقفت البطولة المحلية المنقسمة إلى قسمين (أبيرتورا وكلوزورا) في 15 مارس الماضي في المرحلة السادسة عشرة من الدور الثاني.

النمسا استئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوريات تواصل عودتها: النمساوي مطلع يونيو.. والكوستاريكي في مايو
سبق

أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان إيبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، أفترض أنه يمكننا مواصلة البطولة في الأسبوع الأول من يونيو".

ويتوقع أن تعاود الأندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.

كما أعلن اتحاد أندية الدرجة الأولى في كوستاريكا لكرة القدم (يونافوت) أمس الاثنين، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في 20 مايو الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة، على أن تنتهي منافساتها في الأول من يوليو، وذلك بمعدل مباراتين في الأسبوع لكل فريق.

وتوقفت البطولة المحلية المنقسمة إلى قسمين (أبيرتورا وكلوزورا) في 15 مارس الماضي في المرحلة السادسة عشرة من الدور الثاني.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:01 PM

الدوريات تواصل عودتها: النمساوي مطلع يونيو.. والكوستاريكي في مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء وضعها خطة لاستئناف دوري الدرجة الأولى في كرة القدم مطلع يونيو، بعد تعليقه منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس رابطة دوري كرة القدم كريستيان إيبنباور في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بالجدول الزمني، إذا عادت التمارين الكاملة في 15 مايو، أفترض أنه يمكننا مواصلة البطولة في الأسبوع الأول من يونيو".

ويتوقع أن تعاود الأندية تمارينها يوم الجمعة المقبل، بعد السماح لها بخوض تمارين بعدد أقل من اللاعبين فيما ستقام المباريات دون جماهير.

كما أعلن اتحاد أندية الدرجة الأولى في كوستاريكا لكرة القدم (يونافوت) أمس الاثنين، أنه سيستأنف منافسات الدوري المحلي في 20 مايو الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة، على أن تنتهي منافساتها في الأول من يوليو، وذلك بمعدل مباراتين في الأسبوع لكل فريق.

وتوقفت البطولة المحلية المنقسمة إلى قسمين (أبيرتورا وكلوزورا) في 15 مارس الماضي في المرحلة السادسة عشرة من الدور الثاني.

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