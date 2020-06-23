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شاهد.. مركز "صحي شوران" بحلته الجديدة يقدم لمراجعيه 13 خدمة

يقدم مركز صحي شوران، وهو من المراكز التي تأسست حديثاً لخدمة أهالي الحي، وطورت وزارة الصحة شكله الخارجي والداخلي، الكثير من الخدمات ومنها عيادات أطباء، رعاية الطفولة والتطعيمات، رعاية الأمومة، الضماد والطوارئ، عيادة أسنان، التثقيف الصحي، وخدمات مساندة كالمختبر والصيدلية والأشعة العادية والتلفزيونية، وسيكون هناك مستقبلاً عيادات تخصصية في مجالات محددة.

ويوفر المركز خدمات رعاية صحية أولية تعزيزية ووقائية وعلاجية لكل فئات المجتمع في منطقة خدمات المركز، وتطبيق أفضل معايير الجودة في المجال الصحي، حيث يتبع هذا المركز لمستشفى المدينة المنورة التخصصي من ضمن المراكز المرتبطة بالمستشفى.

ويطبق المركز نظام الملف الإلكتروني الموحد الذي يهدف إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وذلك بحفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض.

وكان الوزارة قد قامت بتصميم المباني بشكل مميز؛ كما تم تطوير مكاتب الموظفين وصالات الانتظار، وتدشين غرف ألعاب للأطفال، وتطوير جميع أقسام تلك المراكز ضِمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. مركز "صحي شوران" بحلته الجديدة يقدم لمراجعيه 13 خدمة
سبق

يقدم مركز صحي شوران، وهو من المراكز التي تأسست حديثاً لخدمة أهالي الحي، وطورت وزارة الصحة شكله الخارجي والداخلي، الكثير من الخدمات ومنها عيادات أطباء، رعاية الطفولة والتطعيمات، رعاية الأمومة، الضماد والطوارئ، عيادة أسنان، التثقيف الصحي، وخدمات مساندة كالمختبر والصيدلية والأشعة العادية والتلفزيونية، وسيكون هناك مستقبلاً عيادات تخصصية في مجالات محددة.

ويوفر المركز خدمات رعاية صحية أولية تعزيزية ووقائية وعلاجية لكل فئات المجتمع في منطقة خدمات المركز، وتطبيق أفضل معايير الجودة في المجال الصحي، حيث يتبع هذا المركز لمستشفى المدينة المنورة التخصصي من ضمن المراكز المرتبطة بالمستشفى.

ويطبق المركز نظام الملف الإلكتروني الموحد الذي يهدف إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وذلك بحفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض.

وكان الوزارة قد قامت بتصميم المباني بشكل مميز؛ كما تم تطوير مكاتب الموظفين وصالات الانتظار، وتدشين غرف ألعاب للأطفال، وتطوير جميع أقسام تلك المراكز ضِمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
07:21 PM

شاهد.. مركز "صحي شوران" بحلته الجديدة يقدم لمراجعيه 13 خدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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يقدم مركز صحي شوران، وهو من المراكز التي تأسست حديثاً لخدمة أهالي الحي، وطورت وزارة الصحة شكله الخارجي والداخلي، الكثير من الخدمات ومنها عيادات أطباء، رعاية الطفولة والتطعيمات، رعاية الأمومة، الضماد والطوارئ، عيادة أسنان، التثقيف الصحي، وخدمات مساندة كالمختبر والصيدلية والأشعة العادية والتلفزيونية، وسيكون هناك مستقبلاً عيادات تخصصية في مجالات محددة.

ويوفر المركز خدمات رعاية صحية أولية تعزيزية ووقائية وعلاجية لكل فئات المجتمع في منطقة خدمات المركز، وتطبيق أفضل معايير الجودة في المجال الصحي، حيث يتبع هذا المركز لمستشفى المدينة المنورة التخصصي من ضمن المراكز المرتبطة بالمستشفى.

ويطبق المركز نظام الملف الإلكتروني الموحد الذي يهدف إلى تحسين أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وذلك بحفظ بيانات السجل الصحي الإلكتروني للمريض.

وكان الوزارة قد قامت بتصميم المباني بشكل مميز؛ كما تم تطوير مكاتب الموظفين وصالات الانتظار، وتدشين غرف ألعاب للأطفال، وتطوير جميع أقسام تلك المراكز ضِمن جهود الوزارة لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة لزوار القطاعات الصحية.

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