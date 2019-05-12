"الصحة العالمية" تنصح بهذه الإجراءات عند عودة حركة الطيران والسفر

ريتشاردبرنان: يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع إصابة الفرق الطبية

كشف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من التوصيات لركاب الطيران بعد فتح بعض الدول السفر؛ ومنها: اتباع الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعى، ارتداء الكمامات، الاهتمام بالنظافة الشخصية، الحرص على التعقيم بالكحوليات، ترك مسافة عند الدخول أو الخروج من الطيارة، قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى المطار.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وكان أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مرور 134 يومًا على تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، مؤكدًا أن من 1: 20% من الفريق الطبي يصاب بكوفيد 19 في دول شرق المتوسط، مضيفًا إصابة 22 ألفًا من الطواقم الطبية في 52 دولة علي مستوى العالم؛ وفق اليوم السابع.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: يجب التوسع في تدابير مكافحة العدوى لمنع عدوى الفريق الطبي، مضيفًا أنه يجب سد العجز في الطواقم الطبية، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على مناخ العمل بالمستشفيات.

وقال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي: إن العالم سجل 280 ألف حالة وفاة بنسبة 7%، مشيرًا إلى أن إقليم شرق المتوسط سجل 271 ألف حالة مصابة في 22 دولة، لافتاً إلى أن الإقليم به 9% من سكان العالم، مشيرًا إلى أن الإقليم سجل 9 حالات وفاة بنسبة 7%، لافتًا إلى أن تخفيف التباعد الاجتماعي يسبب زيادة في عدد المصابين.