مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير
تشير إلى وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل
قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً.
وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء.
مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-25
قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً.
وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء.
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
02:08 PM
مبشرة باعتدال الأجواء.. "الزعاق": بدء سماع أصوات طيور القوارير
تشير إلى وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل
قال الفلكي دكتور خالد صالح الزعاق، إنه وخلال هذه الأيام؛ سيبدأ سماع أصوات طيور القوارير "الوروار" ليلاً.
وقال إنها تسمّى المبشرات لسببين، أولهما وصول هجرات أسراب الطيور القميري والصفار والخاضور والدخل، بينما يتمثل السبب الآخر في قرب اعتدال الأجواء.