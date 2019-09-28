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هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني

عادت إلى مطار نيويورك

اضطرّت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للعودة إلى مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

وحسب موقع "روسيا اليوم": ذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقًا للقناة: تم اكتشاف عطل فني بسيط على بُعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.

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هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني
سبق

اضطرّت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للعودة إلى مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

وحسب موقع "روسيا اليوم": ذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقًا للقناة: تم اكتشاف عطل فني بسيط على بُعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:29 PM

هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني

عادت إلى مطار نيويورك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,087

اضطرّت طائرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للعودة إلى مطار نيويورك بسبب عطل فني طرأ عليها بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك.

وحسب موقع "روسيا اليوم": ذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقًا للقناة: تم اكتشاف عطل فني بسيط على بُعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.

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