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الجزائر تسجن رئيسي وزراء سابقين بعد إدانتهما بتهم فساد

حكم على "أويحيى" بـ 6 سنوات و"سلال" بـ5

حُكم اليوم (الاثنين) على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالحبس لإدانتهما بالفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.


وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس "أويحيى" ست سنوات و"سلال" خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصاً تبييض الأموال، وهدر الأموال، واستغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

و"ملزي" متّهم في قضية أخرى بـالتجسس الاقتصادي، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وشغل "أويحيى" منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى "سلال" المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لـ"بوتفليقة"، الذي أطيح من السلطة في العام 2019م، وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.


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الجزائر تسجن رئيسي وزراء سابقين بعد إدانتهما بتهم فساد
سبق

حُكم اليوم (الاثنين) على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالحبس لإدانتهما بالفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.


وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس "أويحيى" ست سنوات و"سلال" خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصاً تبييض الأموال، وهدر الأموال، واستغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

و"ملزي" متّهم في قضية أخرى بـالتجسس الاقتصادي، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وشغل "أويحيى" منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى "سلال" المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لـ"بوتفليقة"، الذي أطيح من السلطة في العام 2019م، وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.


27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
09:17 PM

الجزائر تسجن رئيسي وزراء سابقين بعد إدانتهما بتهم فساد

حكم على "أويحيى" بـ 6 سنوات و"سلال" بـ5

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حُكم اليوم (الاثنين) على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالحبس لإدانتهما بالفساد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.


وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس "أويحيى" ست سنوات و"سلال" خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل خصوصاً تبييض الأموال، وهدر الأموال، واستغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حكم عليه بالحبس خمس سنوات.

و"ملزي" متّهم في قضية أخرى بـالتجسس الاقتصادي، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وشغل "أويحيى" منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى "سلال" المنصب بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الانتخابية الأربع لـ"بوتفليقة"، الذي أطيح من السلطة في العام 2019م، وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.


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