مدني #أبها ينقذ مواطناً بعد أن عَلِقَ بمنحدرات صخرية وعرة

باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
باشر مدني #أبها بلاغاً عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة.
وقالت مديرية الدفاع المدني اليوم: تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.