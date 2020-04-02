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الإمارات تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

"الصحة": الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها تخضع للرعاية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"، وحالتي وفاة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاماً، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضاً مزمنة وفشلاً في عضلة القلب أدى لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"، وحالتي وفاة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاماً، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضاً مزمنة وفشلاً في عضلة القلب أدى لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:06 AM

الإمارات تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

"الصحة": الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها تخضع للرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد" المعروف بـ"كوفيد-19"، وحالتي وفاة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأعلنت عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 62 عاماً، ومصاب خليجي يبلغ من العمر 78 وكلا الحالتين يعانيان أمراضاً مزمنة وفشلاً في عضلة القلب أدى لتدهور حالتيهما الصحية وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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