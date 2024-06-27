أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتبارًا من اليوم الخميس
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.
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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريالصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-27
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:03 AM
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتبارًا من اليوم الخميس
أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.
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