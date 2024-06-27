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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتبارًا من اليوم الخميس

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال
سبق

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:03 AM

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة بالريال

قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اعتبارًا من اليوم الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2018-07-10) و(2019-02-12) و(2019-03-15)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 24/ 10/ 1440هـ الموافق 27/ 06/ 2019م.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,295
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,146
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,676
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,035

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