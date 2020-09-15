أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م. وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-15 أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.



وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 02:13 PM

السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات" أكدت أن الحصول عليها يكون عبر المكاتب المعتمدة فقط





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أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.



وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.