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السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات"

أكدت أن الحصول عليها يكون عبر المكاتب المعتمدة فقط

أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

سفارة المملكة العربية السعودية الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات"
سبق

أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:13 PM

السفارة السعودية بالكويت تعيد فتح "قسم التأشيرات"

أكدت أن الحصول عليها يكون عبر المكاتب المعتمدة فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.

وقالت السفارة: حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

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