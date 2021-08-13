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زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية موغلا غرب تركيا.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، أن الزلزال وقع في بحر إيجه قبال قضاء داتشا التابع لولاية موغلا على عمق 09ر9 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 25.49 كيلومترًا من القضاء.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية موغلا غرب تركيا.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، أن الزلزال وقع في بحر إيجه قبال قضاء داتشا التابع لولاية موغلا على عمق 09ر9 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 25.49 كيلومترًا من القضاء.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
02:14 PM

زلزال بقوة 4 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية موغلا غرب تركيا.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، أن الزلزال وقع في بحر إيجه قبال قضاء داتشا التابع لولاية موغلا على عمق 09ر9 كيلومترات، وكان مركزه على بعد 25.49 كيلومترًا من القضاء.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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