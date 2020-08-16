"البحرين" تنفي مزاعم اتصال رئيس الوزراء ومسؤول بـ"الموساد"

تعقيبًا على قناة إسرائيلية حول مؤشرات قبول المنامة لفكرة التطبيع

نفت السلطات البحرينية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين.

ونقلت جريدة "البلاد" البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء في بيان أصدره اليوم الأحد: "نفى ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -حفظه الله ورعاه- ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بين سموه وأحد المسؤولين الإسرائيليين"؛ مؤكدًا أن ما تم نشره بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.

وجاء هذا البيان تعقيبًا على تقرير نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس السبت، ومفاده أن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي كوهين، أجرى مؤخرًا اتصالًا مع رئيس الحكومة البحرينية، على خلفية ورود مؤشرات على أن المنامة ستحذو قريبًا حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.