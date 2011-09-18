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خطة "سينمائية".. استأجر قاتلًا محترفًا لاغتياله ليحصل ابنه على 10 ملايين دولار

قيمة بوليصة التأمين على حياته.. والسلطات الأميركية ألقت القبض عليه

ألقت السلطات الأميركية القبض على محامٍ بتهمة التخطيط لعملية احتيال على إحدى شركات التأمين، للحصول على 10 ملايين دولار.

واعتقل أليكس موردو بتهمة استئجار قاتل مأجور لقتله، ليحصل ابنه على مبلغ 10 ملايين دولار، قيمة بوليصة التأمين على حياته.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية: فقد وجهت لأليكس تهم الاحتيال على شركة تأمين، والتخطيط لارتكاب جريمة قتل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم التعرف أيضًا على القاتل المأجور الذي خطّط معه أليكس لقتله بإطلاق النار عليه من سيارة عابرة.

ووجّهت للقاتل المأجور أيضًا تهمة التآمر للاحتيال على شركة لتأمين، والمساعدة على الانتحار، وحيازة المخدرات.

ولم تكشف الشرطة في ولاية ساوث كارولينا عن كيفية معرفتها بخطة موردو، إلا أنها ذكرت أن محامي المتهم تقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار، ليخضع لعلاج من إدمان المخدرات بعد تأكيد تعاطيه لها لفترة طويلة.

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خطة "سينمائية".. استأجر قاتلًا محترفًا لاغتياله ليحصل ابنه على 10 ملايين دولار
سبق

ألقت السلطات الأميركية القبض على محامٍ بتهمة التخطيط لعملية احتيال على إحدى شركات التأمين، للحصول على 10 ملايين دولار.

واعتقل أليكس موردو بتهمة استئجار قاتل مأجور لقتله، ليحصل ابنه على مبلغ 10 ملايين دولار، قيمة بوليصة التأمين على حياته.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية: فقد وجهت لأليكس تهم الاحتيال على شركة تأمين، والتخطيط لارتكاب جريمة قتل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم التعرف أيضًا على القاتل المأجور الذي خطّط معه أليكس لقتله بإطلاق النار عليه من سيارة عابرة.

ووجّهت للقاتل المأجور أيضًا تهمة التآمر للاحتيال على شركة لتأمين، والمساعدة على الانتحار، وحيازة المخدرات.

ولم تكشف الشرطة في ولاية ساوث كارولينا عن كيفية معرفتها بخطة موردو، إلا أنها ذكرت أن محامي المتهم تقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار، ليخضع لعلاج من إدمان المخدرات بعد تأكيد تعاطيه لها لفترة طويلة.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
11:29 AM

خطة "سينمائية".. استأجر قاتلًا محترفًا لاغتياله ليحصل ابنه على 10 ملايين دولار

قيمة بوليصة التأمين على حياته.. والسلطات الأميركية ألقت القبض عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت السلطات الأميركية القبض على محامٍ بتهمة التخطيط لعملية احتيال على إحدى شركات التأمين، للحصول على 10 ملايين دولار.

واعتقل أليكس موردو بتهمة استئجار قاتل مأجور لقتله، ليحصل ابنه على مبلغ 10 ملايين دولار، قيمة بوليصة التأمين على حياته.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية: فقد وجهت لأليكس تهم الاحتيال على شركة تأمين، والتخطيط لارتكاب جريمة قتل؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تم التعرف أيضًا على القاتل المأجور الذي خطّط معه أليكس لقتله بإطلاق النار عليه من سيارة عابرة.

ووجّهت للقاتل المأجور أيضًا تهمة التآمر للاحتيال على شركة لتأمين، والمساعدة على الانتحار، وحيازة المخدرات.

ولم تكشف الشرطة في ولاية ساوث كارولينا عن كيفية معرفتها بخطة موردو، إلا أنها ذكرت أن محامي المتهم تقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار، ليخضع لعلاج من إدمان المخدرات بعد تأكيد تعاطيه لها لفترة طويلة.

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