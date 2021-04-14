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"نور مكة" يوجّه نصائح لتقوية الجهاز المناعي للإنسان للتصدي لفيروس كورونا

النوم من 7-8 ساعات وممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس

أصدر قسم التغذية العلاجية بمستشفى النور التخصصي، نصائح لتعزيز الجهاز المناعي وحث على تنفذيها لتعزيز المقاومة لدى الجسم للتصدي لفيروس كورونا وتقوية مناعة الجسم.

وقالت اختصاصي التغذية العلاجية منال حميش، رئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى إنه "يجب التعرض الدوري الأشعة الشمس مدة 15 دقيقة يوميًا، للحصول والحرص على تناول فيتامين د، وعلاج نقصه دوائيًا تحت إشراف طبي".

كما دعت إلى ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة مدة 15 دقيقة أسبوعية وعدم الجلوس لفترات طويلة، والتعامل مع الضغوط النفسية بحكمة، وعدم المبالغة في التوتر والبعد عن القلق الذي قد يؤثر على صحة جهاز المناعة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نور مكة" يوجّه نصائح لتقوية الجهاز المناعي للإنسان للتصدي لفيروس كورونا
سبق

أصدر قسم التغذية العلاجية بمستشفى النور التخصصي، نصائح لتعزيز الجهاز المناعي وحث على تنفذيها لتعزيز المقاومة لدى الجسم للتصدي لفيروس كورونا وتقوية مناعة الجسم.

وقالت اختصاصي التغذية العلاجية منال حميش، رئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى إنه "يجب التعرض الدوري الأشعة الشمس مدة 15 دقيقة يوميًا، للحصول والحرص على تناول فيتامين د، وعلاج نقصه دوائيًا تحت إشراف طبي".

كما دعت إلى ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة مدة 15 دقيقة أسبوعية وعدم الجلوس لفترات طويلة، والتعامل مع الضغوط النفسية بحكمة، وعدم المبالغة في التوتر والبعد عن القلق الذي قد يؤثر على صحة جهاز المناعة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:52 PM

"نور مكة" يوجّه نصائح لتقوية الجهاز المناعي للإنسان للتصدي لفيروس كورونا

النوم من 7-8 ساعات وممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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3,976

أصدر قسم التغذية العلاجية بمستشفى النور التخصصي، نصائح لتعزيز الجهاز المناعي وحث على تنفذيها لتعزيز المقاومة لدى الجسم للتصدي لفيروس كورونا وتقوية مناعة الجسم.

وقالت اختصاصي التغذية العلاجية منال حميش، رئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى إنه "يجب التعرض الدوري الأشعة الشمس مدة 15 دقيقة يوميًا، للحصول والحرص على تناول فيتامين د، وعلاج نقصه دوائيًا تحت إشراف طبي".

كما دعت إلى ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة مدة 15 دقيقة أسبوعية وعدم الجلوس لفترات طويلة، والتعامل مع الضغوط النفسية بحكمة، وعدم المبالغة في التوتر والبعد عن القلق الذي قد يؤثر على صحة جهاز المناعة.

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