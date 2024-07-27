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"الباحة" تستقبل الشهيد "الزهراني".. و"المرزوقي" ينقل تعازي "القيادة" لذويه

استقبل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة، جثمان الشهيد يحيى بن محمد الزهراني، والذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه، وذلك بمطار الملك سعود بالباحة.

حيث نقل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، لذوي الشهيد، سائلين الله- العلي القدير- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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"الباحة" تستقبل الشهيد "الزهراني".. و"المرزوقي" ينقل تعازي "القيادة" لذويه
سبق

استقبل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة، جثمان الشهيد يحيى بن محمد الزهراني، والذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه، وذلك بمطار الملك سعود بالباحة.

حيث نقل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، لذوي الشهيد، سائلين الله- العلي القدير- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:50 AM

"الباحة" تستقبل الشهيد "الزهراني".. و"المرزوقي" ينقل تعازي "القيادة" لذويه

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متعب البقمي - الباحة
22
43,330

استقبل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة، جثمان الشهيد يحيى بن محمد الزهراني، والذي استشهد دفاعًا عن دينه ووطنه، وذلك بمطار الملك سعود بالباحة.

حيث نقل قائد مركز الحرب الجبلية الخاص العميد الركن محمد بن عايض المرزوقي ومحافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، لذوي الشهيد، سائلين الله- العلي القدير- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

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