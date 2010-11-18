بالصور.. إزالة أكثر من ٢٧٥ ألف م2 تعديات منطقة عسير

الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة

قامت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي وبالتعاون مع عدد من بلدياتها التابعة لها، بإزالة التعديات التي طالت بعض المواقع الحكومية، ومجاري الأودية، حيث وصلت مساحة الإحداثات التي تمت إزالتها بنحو 275.100 ألف م2، موزعة على ٣٥ موقعًا في مختلف محافظات المنطقة.

فيما سجلت بلدية محافظة النماص تعديات قدرت بـ ٧٧٨٤٤ ألف م2، وبلغت مساحة التعديات في بلديات النقيع وبلقرن والواديين حوالي ١٦٥٨٦ ألف م2، و٣٨٢٠٠ م2 في بلديات صمخ والثنيه وتباله وطريب.

كما تمت إزالة نحو٤٠٧٢٠ م2 في بلديتي أحد رفيدة والحرجة، ووصلت مساحة الإحداثات التي أزيلت من قبل بلديات محافظة محايل عسير وبارق ورجال ألمع ما يقدر بـ ٢٩٥٠٠الف م2 ، و٢٥٠٠٠ ألف م2 بلديتي البشائر وبللحمر، فيما سجلت التعديات التي تم إزالتها في كل من محافظات سراة عبيدة وخميس مشيط وبيشة وتثليث بنحو ٤٨٧٥٠ ألف م2، فيما قدرت التعديات التي سجلتها مدينة أبها بـ ١٥٠٠م2.

وجاءت أعمال الإزالة على التعديات وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وذلك بسرعة التعامل مع الإحداثات، وإزالتها فور حدوثها، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.

وأكد الدكتور الحميدي أن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين، تعتبر من أهم العوامل المعطلة للتنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.