النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الرويلي" تحصل على الزمالة من كلية دبلن في أيرلندا

حصلت الدكتورة حشمة بنت ربيع الرويلي، من منسوبي وزارة الصحة، على درجة الزمالة في تخصص "دقيق طب السمنة" من كلية دبلن الجامعية في جمهورية أيرلندا.

وتشغل الدكتورة "الرويلي"، استشارية طب الأسرة والمجتمع، منصب مديرة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض، إلى جانب عملها الإكلينيكي.

تبارك إدارة صحيفة "سبق"، بهذه المناسبة للدكتورة حشمة الرويلي، كما تتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الرويلي" تحصل على الزمالة من كلية دبلن في أيرلندا
سبق

حصلت الدكتورة حشمة بنت ربيع الرويلي، من منسوبي وزارة الصحة، على درجة الزمالة في تخصص "دقيق طب السمنة" من كلية دبلن الجامعية في جمهورية أيرلندا.

وتشغل الدكتورة "الرويلي"، استشارية طب الأسرة والمجتمع، منصب مديرة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض، إلى جانب عملها الإكلينيكي.

تبارك إدارة صحيفة "سبق"، بهذه المناسبة للدكتورة حشمة الرويلي، كما تتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
04:18 PM

"الرويلي" تحصل على الزمالة من كلية دبلن في أيرلندا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
54

حصلت الدكتورة حشمة بنت ربيع الرويلي، من منسوبي وزارة الصحة، على درجة الزمالة في تخصص "دقيق طب السمنة" من كلية دبلن الجامعية في جمهورية أيرلندا.

وتشغل الدكتورة "الرويلي"، استشارية طب الأسرة والمجتمع، منصب مديرة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض، إلى جانب عملها الإكلينيكي.

تبارك إدارة صحيفة "سبق"، بهذه المناسبة للدكتورة حشمة الرويلي، كما تتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة