"الرويلي" تحصل على الزمالة من كلية دبلن في أيرلندا

حصلت الدكتورة حشمة بنت ربيع الرويلي، من منسوبي وزارة الصحة، على درجة الزمالة في تخصص "دقيق طب السمنة" من كلية دبلن الجامعية في جمهورية أيرلندا.

وتشغل الدكتورة "الرويلي"، استشارية طب الأسرة والمجتمع، منصب مديرة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الرياض، إلى جانب عملها الإكلينيكي.

تبارك إدارة صحيفة "سبق"، بهذه المناسبة للدكتورة حشمة الرويلي، كما تتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.