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مع تراجع عدد الإصابات.. موسكو تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا

تجاوز مجمل الإصابات 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم

سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه وفتح مراكز التسوّق ومعظم المتنزهات للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع، اليوم الإثنين، وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشدّدة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتسجّل روسيا آلاف الإصابات يومياً وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضرراً بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو، أمس الأحد، تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضاً من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا، 400 ألف حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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مع تراجع عدد الإصابات.. موسكو تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا
سبق

سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه وفتح مراكز التسوّق ومعظم المتنزهات للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع، اليوم الإثنين، وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشدّدة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتسجّل روسيا آلاف الإصابات يومياً وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضرراً بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو، أمس الأحد، تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضاً من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا، 400 ألف حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:43 AM

مع تراجع عدد الإصابات.. موسكو تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا

تجاوز مجمل الإصابات 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه وفتح مراكز التسوّق ومعظم المتنزهات للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع، اليوم الإثنين، وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشدّدة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتسجّل روسيا آلاف الإصابات يومياً وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضرراً بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو، أمس الأحد، تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضاً من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا، 400 ألف حالة، وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.

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