"سياحة الجوف" تناقش مع الشركاء سبل إبراز المواقع الأثرية بالمنطقة

عقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف، ياسر بن إبراهيم العلي، اجتماعًا مع مديري مكاتب الآثار بالمنطقة، صباح اليوم بالمتحف الإقليمي بدومة الجندل، من أجل بحث ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإبراز المواقع الأثرية بالمنطقة، وسبل التعاون مع الشركاء بهذا الشأن.

حضر الاجتماع مدير متحف الجوف الإقليمي أحمد بن عتيق القعيد ومدير مكتب الآثار بسكاكا سلطان بن عبدالعزيز الدهام و أخصائي الآثار بالقريات خليفة بن طويرش الرويلي وباحث الموارد البشرية بالفرع نايف بن عبدالرحمن البليهد.

كما عقد مدير عام الهيئة، بحضور مديري مكاتب الآثار، اجتماعًا مع "العلي"، ناقش فيه عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك, وتفعل التعاون مع الجامعة أحد أبرز الشركاء بالمنطقة.

يأتي ذلك امتداداً للتعاون المشترك مع جامعة الجوف، وكأحد نتائج اجتماع مدير عام الفرع مع مدير جامعة الجوف عضو مجس التنمية السياحية الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، عندما أكد أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وبما يلبي رؤية المملكة 2030.

وأكد "العلي" على أهمية ما تزخر به منطقة الجوف من مواقع تاريخية على مر العصور تؤهلها أن تكون نقطة جذب لمحبي هذه النوع من السياحة, مشيرًا إلى أن هذه المواقع مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والمناسبات.

وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء بمختلف القطاعات لإبراز هذه المواقع وتفعيل الحراك السياحي فيها، مؤكداً على اهتمام ومتابعة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحية, والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ونائب رئيس مجلس التنمية السياحية, سعيًا لإبراز هذه المواقع والعمل على تطويرها وتطوير المسارات السياحية, ولفت كذلك إلى أهمية الدعم المقدم من رئيس الهيئة أحمد الخطيب.